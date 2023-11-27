Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Manchester hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hedef galibiyet

Galatasaray Manchester United maçı heyecanla bekleniyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 puanla 3. sırada bulunan sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında İngiliz ekibini ağırlayacak. İlk maç 3-2 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Galatasaray Manchester United maçı canlı yayın bilgisi internette araştırılıyor. İşte Galatasaray Manchester United maçı hakkında bilgiler...
Galatasaray Manchester United maçı 29 Kasım 2023 Çarşamba günü oynanacak.
Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Galatasaray Manchester United maçı EXXEN'de canlı olarak ekrana gelecek.
29 Kasım 2023 Çarşamba: Galatasaray-Manchester United (RAMS Park) / Saat: 20.45
12 Aralık 2023 Salı: - Kopenhag-Galatasaray (Parken) / Saat: 23.00