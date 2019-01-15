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Galatasaray, Marcao'nun bonservis bedelini açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.01.2019 21:54 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Galatasaray, Marcao transferi için Chaves'e 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Marcao'nun bonservis bedelini açıkladı

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, Marcao'nun bonservisi için kulübü Chaves'e 4 milyon Euro bonservis ödeneceği ve oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Açıklamada Marcao'nun 3.5 yıl için toplam 2 milyon 950 bin Euro ücret alacağı da belirtildi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) ve kulübü Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

2018-2019 sezonu için net 400.000 EUR sabit transfer ücreti
2019-2020 sezonu için net 800.000 EUR sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 850.000 EUR sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti"

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Galatasaray Marcao

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