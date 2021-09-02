SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, Marcao kararını açıkladı

Galatasaray, Marcao kararını açıkladı

02.09.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'ya verilen cezayı duyurdu.

Galatasaray, Marcao kararını açıkladı

Galatasaray, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı oyuncu Marcao'ya 150 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira'ya GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150.000 Euro tutarında para cezası verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

MARCAO ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Marcao, "Futbolun mahremiyeti içinde pek çok şey yaşar ve kendi içimizde çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı, haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm. İyi örnek olamadım. Bu nedenle öncelikle Kerem'in anne ve babasından onların ellerini öperek 'af' diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem'den dünkü davranışımdan ötürü çok çok özür diliyorum." açıklamasını yapmıştı.

Yaşanan olayın ardından PFDK'ya sevk edilen Brezilyalı oyuncu 8 karşılaşmadan men ve 21 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'da en fazla süre alan HamsikTrabzonspor'da en fazla süre alan Hamsik
PARTNERKayınpederiyle birlikte olan gelin konuştu: Ne olduysa kocam askerdeyken olduKayınpederiyle birlikte olan gelin konuştu: Ne olduysa kocam askerdeyken oldu
Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkarıldıOğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkarıldı
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu Marcao
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Van Gölü'nün zemininden 2 milyon 780 bin metreküp dip çamuru temizlenecek

Van Gölü'nün zemininden 2 milyon 780 bin metreküp dip çamuru temizlenecek

ESKİ Genel Müdürlüğünden Eskişehir'de su damacanasından hortum çıktığı iddiasıyla ilgili açıklama:

ESKİ Genel Müdürlüğünden Eskişehir'de su damacanasından hortum çıktığı iddiasıyla ilgili açıklama:

Hatay'da dinamitle balık avlayan kişiye 11 bin lira ceza

Hatay'da dinamitle balık avlayan kişiye 11 bin lira ceza

Asansörde çalışan işçiler elektrik akımına kapıldı: 2 ölü

Asansörde çalışan işçiler elektrik akımına kapıldı: 2 ölü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Sergen Yalçın'dan dobra dobra açıklamalar

Sergen Yalçın'dan dobra dobra açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Galatasaray'dan Rizespor'a cevap

Galatasaray'dan Rizespor'a cevap

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.