Galatasaray, Mariano için Santos'tan 3.5 milyon Euro istedi

Brezilya Ligi takımlarından Santos, Galatasaray forması giyen Mariano'nun transferi için resmen devreye girdi. Brezilya basınında yer alan haberde, Aslan ile 1 yıl daha kontratı bulunan Mariano için talep edilen bonservisin tam 3,5 milyon Euro olduğu ve Santos kulübünün de bu ücreti taksitle dahi ödemeye yanaşmadığı ifade edildi.

Galatasaray'ın 3.5 milyon euroluk bonservis bedelinin ardından masadan kalkan Santos'un Brezilyalı futbolcu için 1.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli önerdiği ifade edildi. Sevilla'dan transfer edilen Mariano, bu sezon takımıyla 39 maçta görev yaparken 5 asist kaydetmişti. Fatih Terim'in değerini bulması durumunda satılabilir raporu verdiği Mariano, sarı-kırmızılı takımdaki iki yılında ikisi şampiyonluk olmak üzere üç kupa kazandı.

