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Galatasaray, Mariano için Santos'tan 3.5 milyon Euro istedi

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.06.2019 10:29 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın 32 yaşındaki Brezilyalı sağ beki Mariano'nun adı, uzun bir süredir ülkesinin takımlarından Santos ile birlikte anılıyordu. Brezilya basını, sarı kırmızılı yönetimin talep ettiği bonservis bedeli nedeniyle transferin suya düştüğünü yazdı.

Galatasaray, Mariano için Santos'tan 3.5 milyon Euro istedi

Brezilya Ligi takımlarından Santos, Galatasaray forması giyen Mariano'nun transferi için resmen devreye girdi. Brezilya basınında yer alan haberde, Aslan ile 1 yıl daha kontratı bulunan Mariano için talep edilen bonservisin tam 3,5 milyon Euro olduğu ve Santos kulübünün de bu ücreti taksitle dahi ödemeye yanaşmadığı ifade edildi.

Galatasaray'ın 3.5 milyon euroluk bonservis bedelinin ardından masadan kalkan Santos'un Brezilyalı futbolcu için 1.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli önerdiği ifade edildi. Sevilla'dan transfer edilen Mariano, bu sezon takımıyla 39 maçta görev yaparken 5 asist kaydetmişti. Fatih Terim'in değerini bulması durumunda satılabilir raporu verdiği Mariano, sarı-kırmızılı takımdaki iki yılında ikisi şampiyonluk olmak üzere üç kupa kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Mariano

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