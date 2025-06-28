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Galatasaray, Marine Johannes’i transfer etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Fransız oyun kurucu Marine Johannes’i kadrosuna kattı.

Galatasaray, Marine Johannes’i transfer etti
Berker İşleyen

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bu kapsamında Fransız oyuncu Marine Johannes ile anlaştı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "174 cm boyundaki Fransız milli oyun kurucu Marine Johannes, 2025-2026 sezonunda sarı-kırmızılı formamızla sahalarda olacak. WNBA ve Euroleague tecrübesiyle öne çıkan Marine Johannes’e parçalı formasıyla başarılarla dolu sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

30 yaşındaki basketbolcu kariyerinde Avrupa’da USO Mondeville, Tango Bourges Basket, Lyon ASVEL Feminin ve ÇBK Mersin’de forma giyerken, WNBA’de de New York Liberty’de oynadı.
Marine Johannes, geçtiğimiz sezon Mersin ekibinde Kadın Basketbol Süper Ligi’nde 14.9 sayı, 5.3 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Euroleague’de ise 11.4 sayı, 3.6 asist ve 1.8 top çalma istatistikleriyle katkı verdi.

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transfer galatasaray
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