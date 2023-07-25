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Galatasaray, Mathias Oyewusi'yi durduramadı! Litvanya Ligi'nin gol kralı Mathias Oyewusi kimdir?

25.07.2023 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Zalgiris Vilnius ile karşılaştı. Mücadele boyunca Galatasaray savunmasının arkasına koşular yapan Litvanya liginin gol kralı Mathias Oyewusi sosyal medyada gündem oldu. Mathias Oyewusi kimdir? İşte tüm detaylar...

Mathias Oyewusi

Mathias Oyewusi

NİJ Nijerya
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Zalgiris Vilnius
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Zalgiris Vilnius'un en etkili ismi olan Mathias Oyewusi'yi Galatasaray durdurmayı başaramadı. Yüksek hızıyla dikkat çeken Nijeryalı oyuncu bir de gol atarak maça damga vurdu.

GOL KRALI OLDU

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Geçtiğimiz sezon Litvanya Ligi'nde attığı 14 golle gol kralı olan Mathias Oyewusi, Galatasaray'ı da boş geçmedi. Hızıyla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı futbolcuyu sarı-kırmızılı savunma oyuncuları durduramadı.

BİR GOL ATTI, BİR DE KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

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Takımını Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiren Mathias Oyewusi, maçın ilk yarısında da karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendirememişti.

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