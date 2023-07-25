Galatasaray, Mathias Oyewusi'yi durduramadı! Litvanya Ligi'nin gol kralı Mathias Oyewusi kimdir?

Zalgiris Vilnius'un en etkili ismi olan Mathias Oyewusi'yi Galatasaray durdurmayı başaramadı. Yüksek hızıyla dikkat çeken Nijeryalı oyuncu bir de gol atarak maça damga vurdu.

GOL KRALI OLDU

Geçtiğimiz sezon Litvanya Ligi'nde attığı 14 golle gol kralı olan Mathias Oyewusi, Galatasaray'ı da boş geçmedi. Hızıyla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı futbolcuyu sarı-kırmızılı savunma oyuncuları durduramadı.

BİR GOL ATTI, BİR DE KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

Takımını Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiren Mathias Oyewusi, maçın ilk yarısında da karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendirememişti.

