Galatasaray, Mathias Oyewusi'yi durduramadı! Litvanya Ligi'nin gol kralı Mathias Oyewusi kimdir?

Zalgiris Vilnius'un en etkili ismi olan Mathias Oyewusi'yi Galatasaray durdurmayı başaramadı. Yüksek hızıyla dikkat çeken Nijeryalı oyuncu bir de gol atarak maça damga vurdu.
Geçtiğimiz sezon Litvanya Ligi'nde attığı 14 golle gol kralı olan Mathias Oyewusi, Galatasaray'ı da boş geçmedi. Hızıyla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı futbolcuyu sarı-kırmızılı savunma oyuncuları durduramadı.
Takımını Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiren Mathias Oyewusi, maçın ilk yarısında da karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendirememişti.