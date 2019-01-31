Galatasaray Mbaye Diagne ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi için Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro ödeyeceğini açıkladı.
Sarı-kırmızılılar, Diagne ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı golcü ligin ikinci yarısında 1 milyon 150 bin Euro, 2019-2020, 2020-2021 sezonları için 2 milyon 350 bin Euro ve 2021-2022, 2022-2013 sezonları için 2 milyon 400 bin Euro ücret alacak.
Sarı-kırmızıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 10.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 4.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
2018-2019 sezonu için net 1.150.000 EUR sabit transfer ücreti
2019-2020 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti"
TARAFTARA TÜRKÇE MESAJ
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı golcü futbolcu Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Diagne Türkçe konuştu ve 'En büyük Cimbom' dedi. Video kısa sürede binlerce beğeni aldı.
91 NUMARAYI GİYECEK
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin forma numarası da belli oldu.
Başarılı golcü takımda 91 numaralı forma ile mücadele edecek. Diagne, Kasımpaşa'da 10 numaralı formayı giyiyordu. Galatasaray'da 10 numarayı ise Faslı futbolcu Younes Belhanda taşıyor.
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