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Galatasaray MCT Technic, ABD'li basketbolcu Fabian White'ı transfer etti...

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD’li basketbolcu Fabian White Jr. ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray MCT Technic, ABD'li basketbolcu Fabian White'ı transfer etti...

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray, atletizmi, çok yönlü oyunu ve Avrupa’da gösterdiği yükseliş grafiğiyle dikkat çeken Amerikalı forvet Fabian White Jr. ile 2025-2026 sezonu için sözleşme imzaladı. Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi’nde gösterdiği skorer performansla adından sıkça söz ettiren 202 cm boyundaki Amerikalı forvet Fabian White Jr.’a başarılarla dolu sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.

Galatasaray MCT Technic, ABD li basketbolcu Fabian White ı transfer etti... 1

26 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Manisa BBSK ile Basketbol Süper Ligi’nde 30 karşılaşmada görev alırken, 14.5 sayı, 4.6 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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transfer Galatasaray Basketbol Takımı
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