Galatasaray, merakla beklenen duyuruyu yaptı! Galata Kulesi'ne yansıttılar

Galatasaray, YouTube hesabından saatler 00.00'yi gösterdiğinde ışık şov gösterisi yaptı.

"TARİHE GEÇECEK O ANLAR"

Sarı-kırmızılılar, saat 22.50'de, "Bu gece 00.00'da İstanbul'un gözcüsünde ne yaşanacak?" şeklinde bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın paylaşımında yer alan, "Tarihe geçecek o anlar." ifadeleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı.

IŞIK ŞOVU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Galatasaray, 00.00'de YouTube'da, "Şampiyonlar Ligi ışıklarını yakıyoruz." başlığıyla bir yayın başlatarak hazırladığı görsellere yer verdi. Söz konusu görsellerde; Şampiyonlar Ligi, Leroy Sane ve Galatasaray logosu görüldü.