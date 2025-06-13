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Galatasaray, merakla beklenen duyuruyu yaptı! Galata Kulesi'ne yansıttılar

Galatasaray, saat 00.00'de Galata Kulesi'nde ışık şovu yaparak Şampiyonlar Ligi mesajı verdi.

Galatasaray, merakla beklenen duyuruyu yaptı! Galata Kulesi'ne yansıttılar
Emre Şen

Galatasaray, YouTube hesabından saatler 00.00'yi gösterdiğinde ışık şov gösterisi yaptı.

"TARİHE GEÇECEK O ANLAR"

Sarı-kırmızılılar, saat 22.50'de, "Bu gece 00.00'da İstanbul'un gözcüsünde ne yaşanacak?" şeklinde bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın paylaşımında yer alan, "Tarihe geçecek o anlar." ifadeleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı.

IŞIK ŞOVU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

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Galatasaray, 00.00'de YouTube'da, "Şampiyonlar Ligi ışıklarını yakıyoruz." başlığıyla bir yayın başlatarak hazırladığı görsellere yer verdi. Söz konusu görsellerde; Şampiyonlar Ligi, Leroy Sane ve Galatasaray logosu görüldü.

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Galata Kulesi galatasaray
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