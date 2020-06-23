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Galatasaray, Mert Hakan transferi ile ilgili Şükrü Hanedar hakkında açıklama yayımladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.06.2020 17:06 | Son Güncelleme

Galatasaray, "Mert Hakan transferinde sorumlu olan idari menajer Şükrü Hanedar'daydı, oyuncu Fenerbahçe ile anlaşınca fatura ona kesildi" şeklindeki haberin gerçek olmadığını açıkladı.

Galatasaray, Mert Hakan transferi ile ilgili Şükrü Hanedar hakkında açıklama yayımladı!

Galatasaray, Mert Hakan Yandaş transferi hakkında çıkan iddialar için bir açıklama yayımladı. Sarı kırmızılılar, "Mert Hakan transferinde sorumlu olan idari menajer Şükrü Hanedar'daydı, oyuncu Fenerbahçe ile anlaşınca fatura ona kesildi" şeklindeki haberin gerçek olmadığını açıkladı.

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