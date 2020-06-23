Galatasaray, Mert Hakan transferi ile ilgili Şükrü Hanedar hakkında açıklama yayımladı!

Galatasaray, Mert Hakan Yandaş transferi hakkında çıkan iddialar için bir açıklama yayımladı. Sarı kırmızılılar, "Mert Hakan transferinde sorumlu olan idari menajer Şükrü Hanedar'daydı, oyuncu Fenerbahçe ile anlaşınca fatura ona kesildi" şeklindeki haberin gerçek olmadığını açıkladı.

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