Galatasaray mesajı sonrası taraftardan Pogba'ya tepki!

Monaco’nun yıldızı Paul Pogba, PSG karşısında alınan 1-0’lık galibiyetin ardından taraftarlarla bir araya geldi. Son dönemdeki olumsuz sonuçları geride bırakacaklarını vurgulayan Fransız yıldız, takımın atmosferi canlandırması gerektiğini söyledi. Bu sözler sonrası taraftardan yıldız isme tepki geldi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Monaco forması giyen Paul Pogba, ligde sahalarında Paris Saint-Germain’i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından taraftarlarla bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu.

Son dönemde alınan sonuçları geride bıraktıklarını ifade eden Pogba, "Geride kaldı! Bu maç, önemli bir maç ve kazandık. Hepimiz devam edeceğiz. Hepimiz bu işte birlitekyiz. Pes etmeyeceğiz." dedi.

GALATASARAY MESAJI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Galatasaray mesajı sonrası taraftardan Pogba ya tepki!

Fransız yıldız, taraftarlarına seslenerek, "Sıradaki maçta atmosferi canlandırmamız, daha fazla atmosfer yaratmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TARAFTARDAN YANIT

Galatasaray mesajı sonrası taraftardan Pogba ya tepki!

Pogba’nın açıklamalarına taraftar sözcülerinden esprili bir yanıt geldi. Söz konusu taraftar, Fransız futbolcuya, "Merak etme, biz atmosferi 30 yıldır yaratıyoruz, senin burada olmanı beklemedik. Şimdi gidin formayı terletin." dedi.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Galatasaray mesajı sonrası taraftardan Pogba ya tepki!

Pogba, taraftarlarla sohbetinin sonunda, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diyerek takım olarak motive olduklarını vurguladı.

