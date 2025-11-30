Galatasaray mesajı sonrası taraftardan Pogba'ya tepki!

Monaco forması giyen Paul Pogba, ligde sahalarında Paris Saint-Germain’i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından taraftarlarla bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu.

Son dönemde alınan sonuçları geride bıraktıklarını ifade eden Pogba, "Geride kaldı! Bu maç, önemli bir maç ve kazandık. Hepimiz devam edeceğiz. Hepimiz bu işte birlitekyiz. Pes etmeyeceğiz." dedi.

GALATASARAY MESAJI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Fransız yıldız, taraftarlarına seslenerek, "Sıradaki maçta atmosferi canlandırmamız, daha fazla atmosfer yaratmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TARAFTARDAN YANIT

Pogba’nın açıklamalarına taraftar sözcülerinden esprili bir yanıt geldi. Söz konusu taraftar, Fransız futbolcuya, "Merak etme, biz atmosferi 30 yıldır yaratıyoruz, senin burada olmanı beklemedik. Şimdi gidin formayı terletin." dedi.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Pogba, taraftarlarla sohbetinin sonunda, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diyerek takım olarak motive olduklarını vurguladı.