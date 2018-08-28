Galatasaray Mevlüt Erdinç ile masaya oturacak

Başakşehir'den Mevlüt Erdinç Galatasaray'a önerildi. Başakşehir ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Mevlüt'ün de Başakşehir'den ayrılmaya sıcak baktığı iletildi. Deneyimli teknik adam Fatih Terim, Mevlüt Erdinç'i onaylarsa Galatasaray kulübü hiç vakit kaybetmeden Başakşehir ile masaya oturacak. Öte yandan Fatih Terim'in yerli forvet takviyesi isteği üzerine Mevlüt Erdinç dışında sarı kırmızılı takımın gündeminde Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek de adaylar arasında yer alıyor. (MİLLİYET)
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