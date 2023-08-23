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Galatasaray Molde karşısında uzatma dakikalarında kazandı! Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara bir adım daha yaklaştı

23.08.2023 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda Molde ile karşılaşan Galatasaray, 5 golün atıldığı mücadelede rakibini 3-2 mağlup eden Galatasaray, tur kapısını araladı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına geçebilmek için son adım olan play-off'larda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, bu turun ilk maçında Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen temsilcimiz rakibi karşısında 3-2 kazanırken, rövanş mücadelesi öncesi önemli bir avantajı da cebine koymuş oldu. Rövanş mücadelesi 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

GOL PERDESİ ERKEN AÇILDI

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Karşılaşmanın henüz 8'inci dakikasında ev sahibi ekip öne geçti. Sağdan Breivik'in kullandığı kornerde altıpas önünde yükselen Ellingsen'in kafayla vurduğu top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

MUSLERA BAŞARILI

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Dakikalar 13'ü gösterirken, sağdan kanattan atağa katılan Knudtzon'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Eikrem'in vuruşunda kaleci Muslera uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

MAÇA EŞİTLİK GELDİ

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Yunus'un ceza sahası yayı gerisinde düşürülmesiyle kazanılan 25. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Oliveira geçti. Portekizli oyuncunun vuruşunda baraja çarpan meşin yuvarlak kaleci Karlstrom'ü yanıltarak ağlara gitti: 1-1.

CİMBOM GERİ DÖNDÜ

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Galatasaray 4 dakikada geri döndü. Yunus'un uzun oynadığı pasa hareketlenen Icardi, 29. dakikada altıpasın sağ çaprazına gelen topa bekletmeden sağ ayağıyla vole vurdu. Açı dar olmasına rağmen meşin yuvarlak kaleci Karlstrom'un elleri arasından filelerle buluştu: 1-2.

GOL İPTAL EDİLDİ

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İlk yarının son bölümünde Galatasaray'ın golü Video Yardımcı Hakem'e (VAR) takıldı. Sergio Oliveira'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, açısını düzelttikten sonra vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen İngiliz hakem Anthony Taylor, Mertens'in topu kaparken faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

TOP AĞLARIMIZDA...

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Maçın 56. dakikasında Molde'de Kristoffer Haugen arka direkte gelişine çok sert vurdu, çizgide Abdülkerim'in çabası yeterli olmadı ve duruma tekrar denge geldi. 2-2

MIDJSO NOKTAYI KOYDU!

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Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Icardi'nin pasında Midtsjö'nün kaydettiği golle temsilcimiz sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

TETE, İLK KEZ SAHADA

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Galatasaray'ın yeni transferi Tete, Molde maçında ilk kez kadroya girerken son bölümde oyuna dahil oldu. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshettikten sonra sarı-kırmızılı takıma imza atan Brezilyalı kanat oyuncusu, lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün UEFA listesine ekletildi.

TÜRKLERDEN MAÇA YOĞUN İLGİ

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Molde-Galatasaray karşılaşmasına Türk vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Müsabakanın yapıldığı yaklaşık 11 bin kişi kapasiteli Molde Stadı'nda konuk takım için ayrılan bölümde yaklaşık 250 taraftar yer aldı. Bu bölümün dışında Norveç pasaportu bulunan Türk taraftarlar da ev sahibi ekip tribüne girdi.

Maçtan önce Galatasaray forması giymemeleri yönünde uyarılan taraftarlar, buna rağmen karşılaşmaya sarı-kırmızılı formayla geldi. Yaklaşık 500 kişilik bu taraftar grubu, kale arkasındaki bir bölüme alındı. Grupta Galatasaray formalıların yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer Türk takımlarının formasını giyenler de dikkati çekti.

ŞEHRİN YAKLAŞIK 3'TE 1'İ MAÇA GELDİ

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Molde şehri nüfusunun yaklaşık 3'te biri statta maçı izledi. Norveç'in kuzeyindeki yaklaşık 30 bin nüfuslu Molde kentinde yapılan müsabakaya yaklaşık 11 bin kapasiteli Molde Stadı ev sahipliği yaptı. Tribünler, güvenlik amaçlı boş bırakılan yerler haricinde tamamen doldu.

LINNES, GALATASARAY'A KARŞI OYNAYAMADI

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Molde'nin milli futbolcusu Martin Linnes, eski takımı Galatasaray'a karşı forma giyemedi. 2016-2021 arasında sarı-kırmızılı takımda top koşturan ve taraftarlarda güzel izler bırakarak eski takımı Molde'ye dönen Linnes, dün yapılan antrenmanda darbe aldı. Tecrübeli defans oyuncusu, play-off turunun ilk maçında sahaya çıkamadı. Norveç temsilcisinde forvet oyuncusu Veton Berisha da sakatlığı nedeniyle maçta takımını yalnız bıraktı.

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