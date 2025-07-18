Galatasaray Muslera'nın ardından yeni kalecisini buldu! Dünyaca ünlü yıldız, resti çekti... Galatasaray'a gelmek istiyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Muslera'nın ardından kaleci arayışlarını hızlandırırken listede bulunan bir isimden müjdeli haber geldi.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Özellikle Okan Buruk'un çok istediği Manchester City'nin ünlü kalecisi Ederson, Napoli'nin teklifini reddettikten sonra Galatasaray'a transfer için olumlu sinyal verdi.

Brezilyalı kaleci, 10 milyon euronun altında bir bonservis bedeliyle gelebileceğini belirtti, ancak Galatasaray, 29 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euroluk bir teklif sunmayı planlıyor.

GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK

Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için kaleci arayışında olan ve Victor Osimhen transferi nedeniyle diğer takviyeleri bekleten Galatasaray, Ederson ile temasa geçti ve "Gelirim" yanıtını aldı.

Ancak transferin sonucu Manchester City'nin kararına bağlı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, City'nin bonservis beklentisi 25 milyon euro civarında.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Sarı-Kırmızılılar Ederson için Manchester City'ye resmi teklifte bulundu.