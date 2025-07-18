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Galatasaray Muslera'nın ardından yeni kalecisini buldu! Dünyaca ünlü yıldız, resti çekti... Galatasaray'a gelmek istiyor

Kaleci arayışını sürdüren Galatasaray, birçok isimle görüşmelerini sürdürürken Manchester City'nin Brezilyalı eldiveni Ederson için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Muslera'nın ardından yeni kalecisini buldu! Dünyaca ünlü yıldız, resti çekti... Galatasaray'a gelmek istiyor
Berker İşleyen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester City
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Muslera'nın ardından kaleci arayışlarını hızlandırırken listede bulunan bir isimden müjdeli haber geldi.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Galatasaray Muslera nın ardından yeni kalecisini buldu! Dünyaca ünlü yıldız, resti çekti... Galatasaray a gelmek istiyor 1

Özellikle Okan Buruk'un çok istediği Manchester City'nin ünlü kalecisi Ederson, Napoli'nin teklifini reddettikten sonra Galatasaray'a transfer için olumlu sinyal verdi.

Brezilyalı kaleci, 10 milyon euronun altında bir bonservis bedeliyle gelebileceğini belirtti, ancak Galatasaray, 29 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euroluk bir teklif sunmayı planlıyor.

GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK

Galatasaray Muslera nın ardından yeni kalecisini buldu! Dünyaca ünlü yıldız, resti çekti... Galatasaray a gelmek istiyor 2

Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için kaleci arayışında olan ve Victor Osimhen transferi nedeniyle diğer takviyeleri bekleten Galatasaray, Ederson ile temasa geçti ve "Gelirim" yanıtını aldı.

Ancak transferin sonucu Manchester City'nin kararına bağlı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, City'nin bonservis beklentisi 25 milyon euro civarında.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Galatasaray Muslera nın ardından yeni kalecisini buldu! Dünyaca ünlü yıldız, resti çekti... Galatasaray a gelmek istiyor 3

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Sarı-Kırmızılılar Ederson için Manchester City'ye resmi teklifte bulundu.

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