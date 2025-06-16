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Galatasaray Muslera'nın boşluğunu o isimle dolduracak! İspanyol basını bile duyurdu... Sarı-Kırmızılılar dünya yıldızını getiriyor, hem de bedavaya

Transfer harekatını sürdüren Galatasaray ilk hamlesini Leroy Sane ile yaparken tüm dünyada adından söz ettirmeyi başarmıştı. Sarı-Kırmızılılar çalışmalarına hız kesmeden devam ederken en az Sane kadar sükse yaratacak bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Muslera'nın boşluğunu o isimle dolduracak! İspanyol basını bile duyurdu... Sarı-Kırmızılılar dünya yıldızını getiriyor, hem de bedavaya
Berker İşleyen
Marc-Andre Ter Stegen

Marc-Andre Ter Stegen

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Barcelona
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Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer sezonunda Leroy Sane ile yaptığı hızlı başlangıcın ardından adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Sarı-Kırmızılılar kaleci pozisyonu için harekete geçerken. Fernando Muslera’nın yerini dünya çapında bir isimle doldurmayı hedefliyor.

BONSERVİSSİZ AYRILACAK

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Mundo Deportivo’nun haberine göre, Barcelona’dan beklenmedik bir gelişme yaşandı. Haberde, Alman kaleci Marc-André ter Stegen’in bonservissiz ayrılma ihtimali vurgulandı. Barcelona’nın, oyuncunun maaş yükünden kurtulmak istediği belirtildi.

“GALATASARAY ÇEKİCİ BİR ADRES”

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Yıldızlarla dolu kadrosuyla Galatasaray’ın, Ter Stegen için ilgi çekici bir destinasyon olabileceği yorumu yapıldı. Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer alması, Alman kalecinin 2026 Dünya Kupası öncesi vitrine çıkarak Almanya Milli Takımı’nda yer alma şansını artırabileceği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

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33 yaşındaki Ter Stegen’in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Almanya’nın alt yaş kategorilerinden itibaren kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi, A Milli Takım’da 44 maçta forma giydi.

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transfer son dakika galatasaray muslera Marc-Andre ter Stegen
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