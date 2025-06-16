Galatasaray Muslera'nın boşluğunu o isimle dolduracak! İspanyol basını bile duyurdu... Sarı-Kırmızılılar dünya yıldızını getiriyor, hem de bedavaya

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer sezonunda Leroy Sane ile yaptığı hızlı başlangıcın ardından adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Sarı-Kırmızılılar kaleci pozisyonu için harekete geçerken. Fernando Muslera’nın yerini dünya çapında bir isimle doldurmayı hedefliyor.

BONSERVİSSİZ AYRILACAK

Mundo Deportivo’nun haberine göre, Barcelona’dan beklenmedik bir gelişme yaşandı. Haberde, Alman kaleci Marc-André ter Stegen’in bonservissiz ayrılma ihtimali vurgulandı. Barcelona’nın, oyuncunun maaş yükünden kurtulmak istediği belirtildi.

“GALATASARAY ÇEKİCİ BİR ADRES”

Yıldızlarla dolu kadrosuyla Galatasaray’ın, Ter Stegen için ilgi çekici bir destinasyon olabileceği yorumu yapıldı. Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer alması, Alman kalecinin 2026 Dünya Kupası öncesi vitrine çıkarak Almanya Milli Takımı’nda yer alma şansını artırabileceği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

33 yaşındaki Ter Stegen’in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Almanya’nın alt yaş kategorilerinden itibaren kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi, A Milli Takım’da 44 maçta forma giydi.