Galatasaray, Muslera'nın yerine geçecek ismi buldu! Barcelona'nın yıldızıyla anlaşma sağlandı

Sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Muslera'nın yerine yeni kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın yeni file bekçisi Marc-Andre ter Stegen olabilir...

GALATASARAY'A GELMEYİ KABUL ETTİ

Galatasaray'ın ilgisine olumlu yanıt veren Marc-Andre ter Stegen, yeniden ilk 11'de forma giyebileceği bir takımda forma giymek istiyor. Barcelona'dan iyice yedek kulübesine hapsolan Alman kaleci transferi için menajerine onay verdi.

SON ÇARE TER STEGEN

Marc-Andre ter Stegen'i bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Alman kaleciyi şu an için bekletiyor. Görüştüğü 3-4 isimden olumlu haber alınmaması durumunda Marc-Andre ter Stegen'e imza attırılacak. Barcelona'nın Alman yıldız için talep ettiği bonservis bedeli 5 milyon Euro civarında...