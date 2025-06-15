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Galatasaray, Muslera'nın yerine geçecek ismi buldu! Barcelona'nın yıldızıyla anlaşma sağlandı

Galatasaray'da Muslera efsanesi takımdan ayrılmış ve uzun yıllar süren birlikteliği sona erdirmişti. Sarı-kırmızılılar, Muslera'nın boşluğunu doldurabilmek için birçok isimle görüşme gerçekleştirdi. Son olarak Barcelona forması giyen Marc-Andre ter Stegen'i gündemine alan sarı-kırmızılıların anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Galatasaray, Muslera'nın yerine geçecek ismi buldu! Barcelona'nın yıldızıyla anlaşma sağlandı
Emre Şen
Marc-Andre Ter Stegen

Marc-Andre Ter Stegen

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Barcelona
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Sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Muslera'nın yerine yeni kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın yeni file bekçisi Marc-Andre ter Stegen olabilir...

GALATASARAY'A GELMEYİ KABUL ETTİ

2024-02-11_FCBvsGRANADA_62

Galatasaray'ın ilgisine olumlu yanıt veren Marc-Andre ter Stegen, yeniden ilk 11'de forma giyebileceği bir takımda forma giymek istiyor. Barcelona'dan iyice yedek kulübesine hapsolan Alman kaleci transferi için menajerine onay verdi.

SON ÇARE TER STEGEN

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Marc-Andre ter Stegen'i bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Alman kaleciyi şu an için bekletiyor. Görüştüğü 3-4 isimden olumlu haber alınmaması durumunda Marc-Andre ter Stegen'e imza attırılacak. Barcelona'nın Alman yıldız için talep ettiği bonservis bedeli 5 milyon Euro civarında...

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Anahtar Kelimeler:
barcelona galatasaray Marc-Andre ter Stegen
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