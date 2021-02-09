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Galatasaray Mustafa Muhammed ve Henry Onyekuru'nun bonservisini alacak

09.02.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Mustafa Muhammed ve Henry Onyekuru'nun bonservisini alacak

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed ve Henry Onyekuru'nun bonservisini alma kararı aldı.

Ara transfer döneminde Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed'i kiralayan Galatasaray, satın alma opsiyonu ile 2 oyununun da bonservisini alma hakkına sahip.

West Bromwich'e kiralanan Diagne sezon sonunda Onyekuru'nun sponsoru olacak. İngiliz ekibi Premier Lig'de kalırsa 6 milyon Euro, küme düşerse 4 milyon Euro'ya Diagne'nin bonservisini alacak. Senegalli golcüden gelecek para, Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanılacak.

Mustafa Muhammed'in kiralık sözleşmesi ise bir sezon daha devam ediyor. 2022 yazında FFP anlaşması sona erecek Galatasaray'ın 4 milyon dolar olan bonservisi almasında engel bulunmuyor.

Bu sezon 2 milyon dolar kiralama bedeli verilen Zamalek'e 4 milyon dolar daha ödenecek ve Mısırlı forvetin tapusu alınacak. 23 yaşındaki Onyekuru ve Mustafa Muhammed transferleriyle geleceğe yönelik önemli yatırımlarda bulunan Sarı-Kırmızılılar takımı gençleştirmeye devam edecek.

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