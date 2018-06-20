Galatasaray Nagatomo transferini bitirdi

İtalyan gazeteci Di Marzio 3 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandığını söyledi.

3 milyon Euro karşılığında anlaşıldı

1 / 4 Sezon biter bitmez bonservisi için Galatasaray’ın temaslarda bulunduğu Nagatomo hakkında İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

2 / 4 Türk futbolunun yakından tanıdığı ve haberleri ile sık sık gündeme gelen gazeteci Di Marzio, Galatasaray'ın, Yuto Nagatomo'nun transferi konusunda Inter ile 3 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığını iddia etti.

3 / 4 Geçtiğimiz sezon Sarı Kırmızılı kulübe kiralık olarak katılan ve performansı ile şampiyonlukta büyük payı olan yıldız futbolcunun takımda kalması yönetmin transferdeki ilk sırasındaydı.