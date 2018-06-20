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Galatasaray Nagatomo transferini bitirdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.06.2018 08:20 | Son Güncelleme

Galatasaray, İnter'den kiraladığı ve performansından memnun kaldığı Nagatomo'nun transferinde flaş bir iddia da İtalya'dan geldi.

İtalyan gazeteci Di Marzio 3 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandığını söyledi.

3 milyon Euro karşılığında anlaşıldı

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Sezon biter bitmez bonservisi için Galatasaray’ın temaslarda bulunduğu Nagatomo hakkında İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sezon biter bitmez bonservisi için Galatasaray’ın temaslarda bulunduğu Nagatomo hakkında İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Türk futbolunun yakından tanıdığı ve haberleri ile sık sık gündeme gelen gazeteci Di Marzio, Galatasaray'ın, Yuto Nagatomo'nun transferi konusunda Inter ile 3 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığını iddia etti.

Türk futbolunun yakından tanıdığı ve haberleri ile sık sık gündeme gelen gazeteci Di Marzio, Galatasaray'ın, Yuto Nagatomo'nun transferi konusunda Inter ile 3 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığını iddia etti.
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Geçtiğimiz sezon Sarı Kırmızılı kulübe kiralık olarak katılan ve performansı ile şampiyonlukta büyük payı olan yıldız futbolcunun takımda kalması yönetmin transferdeki ilk sırasındaydı.

Geçtiğimiz sezon Sarı Kırmızılı kulübe kiralık olarak katılan ve performansı ile şampiyonlukta büyük payı olan yıldız futbolcunun takımda kalması yönetmin transferdeki ilk sırasındaydı.
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Gelecek günlerde kulüpten konuyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor. (FANATİK)

Gelecek günlerde kulüpten konuyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor. (FANATİK)
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Nagatomo

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
parayı nerden buldular kesin gene biryeri mi dolandırdı acaba bu vergi hırsızı şaibeli iğrenç klüp
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