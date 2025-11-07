SPOR

Galatasaray, NBA Avrupa'da yer alabilmek için bastırıyor! "Değer katarız"

Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, NBA Avrupa projesinde yer alma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Emre Şen

Natan, NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou'nun Ekim 2027’de başlayacak NBA Avrupa projesinde İstanbul’dan bir takımın da yer alacağını açıklamasını değerlendirdi.

"GALATASARAY, NBA AVRUPA'YA DEĞER KATACAKTIR"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Natan, "NBA Avrupa projesi ile alakalı uzun zamandır üst düzeyde temaslarımız sürüyor. Yakın zamanda da resmi görüşmelere başlayacağız. Bu projede yer alma konusunda kararlıyız. Galatasaray, Türkiye'ye basketbolu getiren kulüp olarak, potansiyeli ve taraftarının gücüyle NBA Avrupa'ya değer katacaktır." diye konuştu.

İSTANBUL'DAN BİR TAKIM YER ALACAK

İtalya basınında çıkan haberlere göre Aivazoglou, Milano'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, NBA Avrupa'da, Roma, Milano (İtalya), Londra, Manchester (İngiltere), Paris, Lyon (Fransa), Madrid, Barselona (İspanya), Berlin, Münih (Almanya), İstanbul (Türkiye) ve Atina (Yunanistan) olmak üzere 12 şehirden birer takımın kalıcı olarak yer alacağını belirtti.

Aivazoglou, NBA Avrupa organizasyonunun Ekim 2027'de başlamasının planlandığını aktardı.

NBA Avrupa'nın 12'si kalıcı ve 4'ü sportif başarıya dayalı olmak üzere 16 takımdan oluşması bekleniyor.

