Galatasaray Nef, Anadolu Efes'i mağlup etti ve seriyi 2-2'ye getirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nde müthiş bir çekişmeye sahne olan Galatasaray -Anadolu Efes yarı final serisinin 4. maçı bugün oynandı. Andreas Pistiolis ile çıkış yakalayan Galatasaray Nef, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta Anadolu Efes'i 86-81'lik skorla yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi.

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği yarı final serisinin son maçı 4 Haziran tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes ev sahipliğinde oynanacak. Maçı kazanan ekip finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

