Galatasaray Nef ile Hapoel Atsmon Holon, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. FIBA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında C Grubu'nda bulunan temsilcimiz Galatasaray Nef grupta üçüncü maçında Hapoel Holon ile maçı heyecanla bekleniyor. Peki Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY NEF- HAPOEL ATSMON HOLON MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı bu akşam (26 Ekim Çarşamba) oynanacak.

GALATASARAY NEF- HAPOEL ATSMON HOLON MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı 19.30'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

Galatasaray C Grubu'nda ilk maçında Filou Oostende'yi deplasmanında 78-92'lik skor elde etti. Dee Bost 23 sayı – 3 asist ile yıldızlaşırken Sadık Emir Kabaca ise 15 sayı – 5 ribaund ile öne çıkmıştı.

Galatasaray ikinci maçında ise Legia Warszawa maçını 86-71 ile tamamlamıştı. Galatasaray'da Angelo Caloiaro 22 sayı – 3 ribaund ile yıldızlaşırken Dee Bost 15 sayı – 11 asist ile öne çıkmıştı.



