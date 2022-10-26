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Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı hangi kanalda?

26.10.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde heyecanı sürüyor. Galatasaray Nef, Hapoel Atsmon Holon ile kozlarını paylaşacak. Bununla birlikte Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçının detayları, futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı hangi kanalda?

Galatasaray Nef ile Hapoel Atsmon Holon, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. FIBA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında C Grubu'nda bulunan temsilcimiz Galatasaray Nef grupta üçüncü maçında Hapoel Holon ile maçı heyecanla bekleniyor. Peki Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY NEF- HAPOEL ATSMON HOLON MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı bu akşam (26 Ekim Çarşamba) oynanacak.

Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı hangi kanalda?

GALATASARAY NEF- HAPOEL ATSMON HOLON MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı 19.30'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

Galatasaray C Grubu'nda ilk maçında Filou Oostende'yi deplasmanında 78-92'lik skor elde etti. Dee Bost 23 sayı – 3 asist ile yıldızlaşırken Sadık Emir Kabaca ise 15 sayı – 5 ribaund ile öne çıkmıştı.

Galatasaray ikinci maçında ise Legia Warszawa maçını 86-71 ile tamamlamıştı. Galatasaray'da Angelo Caloiaro 22 sayı – 3 ribaund ile yıldızlaşırken Dee Bost 15 sayı – 11 asist ile öne çıkmıştı.


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