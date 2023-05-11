Galatasaray NEF'in yeni koçu Zvezdan Mitrovic kimdir? Zvezdan Mitrovic nereli, kaç yaşında? Anlaşmaya imza attı

Galatasaray NEF'in yeni koçu Zvezdan Mitrovic ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Galatasaray NEF'in yeni koçu Zvezdan Mitrovic vatndaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Zvezdan Mitrovic'in hayatı, kariyeri ve biyografisi...

ZVEZDAN MİTROVİC KİMDİR?

Zvezdan Mitrovic,Karadağlı bir profesyonel basketbol koçu.

Mitrovic, 19 Şubat 1970 tarihinde Karadağ'da doğdu.

GALATASARAY NEF'İN YENİ KOÇU ZVEZDAN MİTROVİC'İN KARİYERİ

1992–1995 pikadili

1995–2000 Budućnost (asistan)

2000–2001 Mogren

2001–2002 Budućnost

2002–2007 Himik

2007–2011 Krivbas

2011–2012 Budivelnyk

2012–2013 Himik

2013 Karadağ milli takımı (asistan)

2014 Azovmaş

2015–2018 AS Monako

2017–2019 Karadağ milli takımı

2018–2020 ASVEL Villeurbanne

2020–2021 AS Monako

