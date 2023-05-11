Galatasaray NEF'in yeni koçu Zvezdan Mitrovic kimdir? Zvezdan Mitrovic nereli, kaç yaşında? Anlaşmaya imza attı

Galatasaray NEF'in yeni koçu Zvezdan Mitrovic ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Galatasaray NEF'in yeni koçu Zvezdan Mitrovic vatndaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Zvezdan Mitrovic'in hayatı, kariyeri ve biyografisi...
Zvezdan Mitrovic,Karadağlı bir profesyonel basketbol koçu.
Mitrovic, 19 Şubat 1970 tarihinde Karadağ'da doğdu.
1992–1995 pikadili
1995–2000 Budućnost (asistan)
2000–2001 Mogren
2001–2002 Budućnost
2002–2007 Himik
2007–2011 Krivbas
2011–2012 Budivelnyk
2012–2013 Himik
2013 Karadağ milli takımı (asistan)
2014 Azovmaş
2015–2018 AS Monako
2017–2019 Karadağ milli takımı
2018–2020 ASVEL Villeurbanne
2020–2021 AS Monako