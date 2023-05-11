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Galatasaray NEF'in yeni koçu Zvezdan Mitrovic kimdir? Zvezdan Mitrovic nereli, kaç yaşında? Anlaşmaya imza attı

11.05.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray NEF'in yeni koçu Zvezdan Mitrovic son dakika haberlerinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray NEF Başantrenörlüğü görevi için 2022/23 ve 2023/24 yıllarını kapsayan anlaşmaya imza attı. Peki, Galatasaray NEF'in yeni koçu Zvezdan Mitrovic kimdir? Zvezdan Mitrovic nereli, kaç yaşında?

Galatasaray NEF'in yeni koçu Zvezdan Mitrovic kimdir? Zvezdan Mitrovic nereli, kaç yaşında? Anlaşmaya imza attı

Galatasaray NEF'in yeni koçu Zvezdan Mitrovic ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Galatasaray NEF'in yeni koçu Zvezdan Mitrovic vatndaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Zvezdan Mitrovic'in hayatı, kariyeri ve biyografisi...

ZVEZDAN MİTROVİC KİMDİR?

Zvezdan Mitrovic,Karadağlı bir profesyonel basketbol koçu.

Mitrovic, 19 Şubat 1970 tarihinde Karadağ'da doğdu.

GALATASARAY NEF'İN YENİ KOÇU ZVEZDAN MİTROVİC'İN KARİYERİ

1992–1995 pikadili
1995–2000 Budućnost (asistan)
2000–2001 Mogren
2001–2002 Budućnost
2002–2007 Himik
2007–2011 Krivbas
2011–2012 Budivelnyk
2012–2013 Himik
2013 Karadağ milli takımı (asistan)
2014 Azovmaş
2015–2018 AS Monako
2017–2019 Karadağ milli takımı
2018–2020 ASVEL Villeurbanne
2020–2021 AS Monako

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