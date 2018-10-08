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Galatasaray Niasse'nin kiralanması konusunda Everton ile anlaştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.10.2018 07:55 | Son Güncelleme

Galatasaray ve Everton, Niasse'nin kiralanması konusunda anlaştı. Ancak Galatasaray, mukaveleye satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Müzakereler sürüyor.

Galatasaray Niasse'nin kiralanması konusunda Everton ile anlaştı

Galatasaray, Antalya deplasmanında forvet olarak görev yapan libero Donk'un kafasıyla 1-0 kazandı. Maçtan sonra G. Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Fatih Hocamız bana, 'Seni santrfor transferinden kurtardım' diye espri yaptı. Hocamızın şakaları bitmiyor" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

Ancak işin aslı farklı. Sarı-Kırmızılı takım, ocak ayında kesin olarak takıma bir golcü alacak. O isim de Everton forması giyen 28 yaşındaki Senegalli forvet Niasse...İki kulüp, oyuncunun ocak ayından itibaren sezon sonuna kadar kiralanmasında anlaşma sağladı. Niasse'nin Everton'la 2020'ye kadar mukavelesi var.

İKİ KATI FARK VAR

G.Saray, mukaveleye satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Everton, 2016'da Lokomotiv Moskova'ya onun için yaklaşık 18 milyon euro ödemişti. Galatasaray, 5 milyon euroluk bir madde talep ederken, Everton'ın 10 milyon eurodan aşağıya inmek istemediği öğrenildi. Taraflar arasındaki pazarlıklar uzun sürecek gibi gözüküyor. (AKŞAM)

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Galatasaray everton niasse Spor Toto Süper Lig

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