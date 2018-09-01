Galatasaray, Nice'in Belhanda için yaptığı kiralama teklifini reddetti

Galatasaray'da transferin son gününde Younes Belhanda için veto geldi.

Yahoo Sport France'ın haberine göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinde Nice, Younes Belhanda'yı kiralamak için resmi teklif yaptı. Sarı-kırmızılılar bu teklifi geri çevirdi.

Yapılan teklifin 2 milyon euro olduğu iddia edilirken, Galatasaray cephesi 8 milyon euro üzerinde gelecek teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

Son olarak Alanyaspor maçında sergiledeği performansla büyük takdir kazanan 28 yaşındaki Faslı futbolcu, Igor Tudor döneminde Dinamo Kiev'den 8.75 milyon euro bedelle transfer edilmişti.

Sarı-kırmızılılarda 39 maça çıkan Belhanda'nın 3 golü ve 12 asisti bulunuyor.

BELHANDA NE DEMİŞTİ?

"Galatasaray'ın beni göndermek gibi bir amacı yok. Bu sezon da Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de hedeflerim var. Bu düşüncemi yönetime de aktardım."

(Sporx)

