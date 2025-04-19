Galatasaray o yıldızın babasıyla masaya oturdu! İlk görüşmeler başladı... Taraftarı heyecanladıracak hamle

Galatasaray, Bayer Leverkusen'den kadrosuna katmak istediği Granit Xhaka için girişimlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

İLK GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray, İsviçreli oyuncu ile temasa geçti. Galatasaray Xhaka transferi için oyuncunun babası ve menajerinde dahil olmasıyla ilk görüşmelerin yapıldığı yazıldı. Öte yandan Xhaka ile Suudi Arabistan'dan bazı ekiplerin ilgilendiği belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Bayer Leverkusen, kulüple sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 32 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istiyor. Bayer Leverkusen'de bu sezon 45 maça çıkan deneyimli orta saha oyuncusu 2 gol attı ve 7 asist yaptı. Xhaka'nın güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.