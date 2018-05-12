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Galatasaray Odeabank 85 - 91 Anadolu Efes (Maç özeti)

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 12.05.2018 16:00 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Anadolu Efes deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 91-85 yendi. Sarı kırmızılı ekip sezonu 9. sırada tamamladı ve böylece play-off dışında kaldı.

Galatasaray Odeabank 85 - 91 Anadolu Efes (Maç özeti)

Anadolu Efes, bu sonuçla normal sezonu 22 galibiyet, 8 mağlubiyetle 3. sırada tamamladı. Lacivert beyazlı ekibin, play-off çeyrek finaldeki rakibi yarın oynanacak Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol ve Pınar Karşıyaka-Banvit karşılaşmalarının ardından belli olacak.

G.Saray play-off dışında kaldı

Galatasaray Odeabank ise 13 galibiyet, 17 mağlubiyet ile sezonu play-off hattının dışında tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 8 sezon sonra ilk 8 dışında yer aldı. Galatasaray, en son 2009-2010 sezonunda normal sezonu 9. sırada tamamlamıştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, pota altından bulduğu sayılarla 4. dakikayı 13-6 üstün geçti. Boyalı alanı iyi savunan Galatasaray Odeabank, Mehmet Yağmur ve Emir Preldzic'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 25-22 üstün tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Hendrix'in pota altında ürettiği sayılarla 16. dakikayı 36-32 üstün geçen Galatasaray Odeabank, soyunma odasına da 43-40 önde gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray Odeabank, Hardy'nin etkili oyunuyla 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 58-46. Savunmasını sertleştiren Anadolu Efes, Weems ve Simon'ın dış atışlardan kaydettiği basketlerle 29. dakikada eşitliği yakaladı: 66-66. Sarı-kırmızılı ekip, Göksenin Köksal'ın basketiyle final periyoduna 68-66 üstün girdi.

Son çeyreğe dış atışlardan bulduğu basketlerin yardımıyla 11-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, 35. dakikanın içinde farkı 9 sayıya (77-68) çıkardı. Üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, sahadan 91-85 galip ayrıldı.

Galatasaray Odeabank: 85 - Anadolu Efes: 91

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Erşan Kartal, Ahmet Ersan Ergüler, Polat Parlak

Galatasaray Odeabank: Hardy 7, Mehmet Yağmur 12, Göksenin Köksal 19, Emir Preldzic 15, Hendrix 14, Ege Arar 2, Caner Topaloğlu 5, Juskevicius 11

Anadolu Efes: Douglas 10, Weems 2, Onuralp Bitim 6, Brown 22, Stimac 16, Berk Demir, Birkan Batuk 3, Dunston 4, Doğuş Balbay 5, Muhaymin Mustafa 5, Simon 18

1. Periyot: 25-22
Devre: 43-40
3. Periyot: 68-66

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galatasaray odeabank anadolu efes Türkiye Basketbol Ligi

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