Galatasaray Odeabank 85 - 91 Anadolu Efes (Maç özeti)

Anadolu Efes, bu sonuçla normal sezonu 22 galibiyet, 8 mağlubiyetle 3. sırada tamamladı. Lacivert beyazlı ekibin, play-off çeyrek finaldeki rakibi yarın oynanacak Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol ve Pınar Karşıyaka-Banvit karşılaşmalarının ardından belli olacak.
G.Saray play-off dışında kaldı
Galatasaray Odeabank ise 13 galibiyet, 17 mağlubiyet ile sezonu play-off hattının dışında tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 8 sezon sonra ilk 8 dışında yer aldı. Galatasaray, en son 2009-2010 sezonunda normal sezonu 9. sırada tamamlamıştı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, pota altından bulduğu sayılarla 4. dakikayı 13-6 üstün geçti. Boyalı alanı iyi savunan Galatasaray Odeabank, Mehmet Yağmur ve Emir Preldzic'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 25-22 üstün tamamladı.
İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Hendrix'in pota altında ürettiği sayılarla 16. dakikayı 36-32 üstün geçen Galatasaray Odeabank, soyunma odasına da 43-40 önde gitti.
İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray Odeabank, Hardy'nin etkili oyunuyla 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 58-46. Savunmasını sertleştiren Anadolu Efes, Weems ve Simon'ın dış atışlardan kaydettiği basketlerle 29. dakikada eşitliği yakaladı: 66-66. Sarı-kırmızılı ekip, Göksenin Köksal'ın basketiyle final periyoduna 68-66 üstün girdi.
Son çeyreğe dış atışlardan bulduğu basketlerin yardımıyla 11-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, 35. dakikanın içinde farkı 9 sayıya (77-68) çıkardı. Üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, sahadan 91-85 galip ayrıldı.
Galatasaray Odeabank: 85 - Anadolu Efes: 91
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Erşan Kartal, Ahmet Ersan Ergüler, Polat Parlak
Galatasaray Odeabank: Hardy 7, Mehmet Yağmur 12, Göksenin Köksal 19, Emir Preldzic 15, Hendrix 14, Ege Arar 2, Caner Topaloğlu 5, Juskevicius 11
Anadolu Efes: Douglas 10, Weems 2, Onuralp Bitim 6, Brown 22, Stimac 16, Berk Demir, Birkan Batuk 3, Dunston 4, Doğuş Balbay 5, Muhaymin Mustafa 5, Simon 18
1. Periyot: 25-22
Devre: 43-40
3. Periyot: 68-66
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