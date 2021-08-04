Galatasaray, Oğulcan Çağlayan için Çaykur Rizespor'la anlaştı

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın 1,2 milyon euroluk cezası için Tahkim Kurulu itiraz etti ama karar ret oldu. Bu gelişmenin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Oğulcan Çağlayan'a Rizespor'a ödeme yapılmadığı için lisans çıkartamayan Galatasaray, sorunu anlaşmaya giderek çözdü.

A Spor'un haberine göre, Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan için anlaşmaya vardı. Emre Taşdemir, Ali Yavuz bonservisiyle, Yunus Akgün kiralık olarak verilecek.

İmzaların atılmasının ardından Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'a yeni sezon için lisans çıkartabilecek.



