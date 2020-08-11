Galatasaray, Oğulcan Çağlayan transferini açıkladı

Galatasaray, geçen sezon Çaykur Rizespor forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ı transfer ettiğini açıkladı.
Hoş geldin @CglynOgulcan ???????? pic.twitter.com/FmB4wuEiBt— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 11, 2020
Galatasaray, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Oğulcan Çağlayan'a 4 yıl için toplam 18 milyon TL garanti ücret ödenecek.
2020/21: 3.750.000 TL
2021/22: 4.250.000 TL
2022/23: 4.750.000 TL
2023/24: 5.250.000 TL
Oğulcan Çağlayan, "Ben gerçekten Galatasaray camiasının parçası olduğum için mutluyum. Galatasaray'dan hiç kopmamıştım. 17 yaşında geldim. Daha sonra buradan ayrılıp uzun bir yol gitmiştim. Tekrardan burada olduğum için mutluyum. Çok kocaman bir aile olacağız. Ara verdiğimiz kupa merasimine inşallah devam edeceğiz. Biz söz verdiğimiz zaman sözümüzü tutarız. Herkesin değerleri vardır. Benim için bu değerler çok önemli. Ben Çaykur Rizespor'da sözleşmemi uzatmayacağımı söylemiştim. Bana saygı duyduklarını söylediler ama son dakikada beklemediğim aksiyon yaptılar. Karşılık verdik. Keşke böyle bir son olmasaydı ama kendileri böyle tercih etti." dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise "Oğulcan benim bildiğim bir sporcu. Önce benim memleketime gitti Antep’e, sonra döndü Rize’ye gitti. Şimdi doğru yeri ve yuvasını buldu. İnşallah burada çok başarılı olur. Galatasaray’a hizmet eder. Galatasaray’da uzun vadede daha yüksek görevlere gelir. Biz Oğulcan’dan çok umutluyuz. Altyapısının çok iyi olduğunu biliyoruz ve kendisine hoş geldin diyoruz." dedi.
24 yaşındaki futbolcu 1.88 boyunda ve santrafor bölgesinde oynuyor. Zaman zaman kanatlarda da görev yapan Oğulcan Çağlayan’ın Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesi 26 Haziran itibariyle sona erdi. Futbola Osmanlıspor altyapısında başlayan 24 yaşındaki santrafor, Gaziantepspor, Kayseri Erciyesspor ve Kayserisporda da forma giymişti.Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan, bu sezon Süper Lig’de 22 maçta forma giyerken 3 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.
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