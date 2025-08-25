SPOR

Galatasaray Okan Buruk'un favori ismini transfer ediyor! Wilfried Singo için sıcak gelişme... Transfer her an açıklanabilir

Şampiyonlar Ligi’nde kadro kayıt süresi yaklaşırken, Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar Monaco’nun genç oyuncusu Wilfried Singo transferinde sona yaklaştı.

Galatasaray Okan Buruk'un favori ismini transfer ediyor! Wilfried Singo için sıcak gelişme... Transfer her an açıklanabilir
Burak Kavuncu
Wilfried Singo

Wilfried Singo

Fildişi Sahili
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Monaco
Galatasaray’da Wilfried Singo transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların listesinin üst sıralarında yer alan genç sağ bek oyuncusunun Cimbom’a gelmeye ikna olduğu öğrenilirken, Başkan Dursun Özbek’in transferi tamamlamak için Fransız ekibi Monaco ile anlaşmada sona geldiği iddia edildi.

ROMANO ANLAŞMAYI AÇIKLADI

Galatasaray Okan Buruk un favori ismini transfer ediyor! Wilfried Singo için sıcak gelişme... Transfer her an açıklanabilir 1

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Wilfred Singo için Monaco ile anlaşmaya vardı. Hbaerin detaylarında ise oyuncuya ödenecek olan bonservis bedeli 30 milyon euro. Ayrıca 5 milyon euro bonus maddesi bulunuyor. Öte yandan oyuncunun bir sonraki satışından %10 pay bulunuyor.

SINGO VE KULÜBÜ İLE ANLAŞILDI İDDİASI!

Galatasaray Okan Buruk un favori ismini transfer ediyor! Wilfried Singo için sıcak gelişme... Transfer her an açıklanabilir 2

Gazeteci Sacha Tavolieri’nin sıcak gelişme olarak verdiği haberde Wilfried Singo, Galatasaray’a katılacak. Stoper, kişisel şartlarda sarı kırmızılılar ile anlaştı. Galatasaray ve Monaco, Wilfried Singo transferinde yaklaşık 30 M€ seviyesinde bir bedelle anlaştı.

FRANSIZLAR AÇIKLADI…

Galatasaray Okan Buruk un favori ismini transfer ediyor! Wilfried Singo için sıcak gelişme... Transfer her an açıklanabilir 3

Öte yandan Foot Mercato’nun haberine göre de Cimbom Singo için hem kulübü Monaco hem de yıldız oyuncuyla anlaşmada son aşamada.

İSTANBUL’A GELDİLER

Galatasaray Okan Buruk un favori ismini transfer ediyor! Wilfried Singo için sıcak gelişme... Transfer her an açıklanabilir 4

Ayrıca Yağız Sabuncuoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde Wilfried Singo'nun temsilcileri Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geldi. Tarafların oyuncunun transferi için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

OKAN BURUK’UN LİSTE BAŞI

Galatasaray Okan Buruk un favori ismini transfer ediyor! Wilfried Singo için sıcak gelişme... Transfer her an açıklanabilir 5

Teknik direktör Okan Buruk’un sağ bek bölgesi için transfer edilmesini istediği listede ilk sırada yer alan Fildişi Sahilli milli oyuncu, sistemin kilit parçası olacak. Yıldız oyuncunun takıma büyük bir hız ve dinamizm katması bekleniyor.

Canlı Skor

