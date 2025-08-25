Galatasaray Okan Buruk'un favori ismini transfer ediyor! Wilfried Singo için sıcak gelişme... Transfer her an açıklanabilir

Galatasaray’da Wilfried Singo transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların listesinin üst sıralarında yer alan genç sağ bek oyuncusunun Cimbom’a gelmeye ikna olduğu öğrenilirken, Başkan Dursun Özbek’in transferi tamamlamak için Fransız ekibi Monaco ile anlaşmada sona geldiği iddia edildi.

ROMANO ANLAŞMAYI AÇIKLADI

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Wilfred Singo için Monaco ile anlaşmaya vardı. Hbaerin detaylarında ise oyuncuya ödenecek olan bonservis bedeli 30 milyon euro. Ayrıca 5 milyon euro bonus maddesi bulunuyor. Öte yandan oyuncunun bir sonraki satışından %10 pay bulunuyor.

SINGO VE KULÜBÜ İLE ANLAŞILDI İDDİASI!

Gazeteci Sacha Tavolieri’nin sıcak gelişme olarak verdiği haberde Wilfried Singo, Galatasaray’a katılacak. Stoper, kişisel şartlarda sarı kırmızılılar ile anlaştı. Galatasaray ve Monaco, Wilfried Singo transferinde yaklaşık 30 M€ seviyesinde bir bedelle anlaştı.

FRANSIZLAR AÇIKLADI…

Öte yandan Foot Mercato’nun haberine göre de Cimbom Singo için hem kulübü Monaco hem de yıldız oyuncuyla anlaşmada son aşamada.

İSTANBUL’A GELDİLER

Ayrıca Yağız Sabuncuoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde Wilfried Singo'nun temsilcileri Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geldi. Tarafların oyuncunun transferi için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

OKAN BURUK’UN LİSTE BAŞI

Teknik direktör Okan Buruk’un sağ bek bölgesi için transfer edilmesini istediği listede ilk sırada yer alan Fildişi Sahilli milli oyuncu, sistemin kilit parçası olacak. Yıldız oyuncunun takıma büyük bir hız ve dinamizm katması bekleniyor.