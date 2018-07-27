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Galatasaray, Olağanüstü Mali Genel Kurul'a gidiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.07.2018 15:36 | Son Güncelleme

Galatasaray, Ekim ayında olağanüstü mali genel kurula gitme kararı aldı.

Galatasaray, Olağanüstü Mali Genel Kurul'a gidiyor

Galatasaray'da basketbol takımının başına getirilen Ertuğrul Erdoğan'ın imza töreninde sürpriz bir karar da açıklandı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, kulübün Ekim ayında olağanüstü mali genel kurula gideceğini açıkladı. Yusuf Günay, olağanüstü mali genel kurulda kulübün mali yapısının görüşüleceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Ertuğrul Erdoğan Olağanüstü Mali Genel Kurul Yusuf Günay

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