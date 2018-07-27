Galatasaray, Olağanüstü Mali Genel Kurul'a gidiyor

Galatasaray'da basketbol takımının başına getirilen Ertuğrul Erdoğan'ın imza töreninde sürpriz bir karar da açıklandı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, kulübün Ekim ayında olağanüstü mali genel kurula gideceğini açıkladı. Yusuf Günay, olağanüstü mali genel kurulda kulübün mali yapısının görüşüleceğini dile getirdi.
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