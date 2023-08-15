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Galatasaray Olimpija Ljubljana'yı iki maçta 4-0 mağlup ederek turladı! Sarı-Kırmızılılar'ın play-off'taki rakibi belli oldu

15.08.2023 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelen temsilcimiz Galatasaray, 3-0'ın rövanşında rakibini 1-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar'ın bu turdaki rakibi de belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana’yı konuk etti. Rams Park’ta oynanan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Marco Guida yönetti. Guida'nın yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ile Alessio Berti üstlendi.

Temsilcimiz 3-0'ın rövanşında rakibini 2-0 mağlup ederek adını play-off turuna adını yazdırmayı başardı.

ICARDI BİR DÖNDÜ, PİR DÖNDÜ

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Galatasaray hızlı başladığı mücadelede golü buldu. Arjantinli golcü, ceza sahası içinde Barış Alper'in kafayla indirdiği topu kontrol ederek 24. dakikada takımı 1-0 öne geçirmeyi başardı.

GOL OFSAYTA TAKILDI

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Karşılaşmanın 28. dakikasında Barış Alper Yılmaz, Icardi'nin asistinde topu ağlarla buluşturdu ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

İKİNCİ YARIDA 2 DEĞİŞİKLİK

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Karşılaşmada ilk yarı temsilcimizin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, Okan Buruk ikinci yarıda Kerem Aktürkoğlu ve Mertens'i kenara alırken Zaha ve Bakambu'yu oyuna sürdü.

DİREK GOLE İZİN VERMEDİ

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Mücadelenin 58. dakikasında Zaha'nın Angelino'ya pası sonrasında içeri doğru gönderilen topta Bakambu şutunu çekti, ancak top direkte patladı.

KIRMIZI KART ÇIKTI!

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Karşılaşmanın 63. dakikasında Torreira rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

RAKİP UZATMALARLA BELLİ OLDU

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda Olimpija Ljubljana’yı eleyerek Play-Off turuna yükselen temsilcimiz Galatasaray'ın bu turdaki rakibi de belli oldu.

2-1 mağlup olduğu mücadelenin rövanşında Klaksvik'i 1-0 mağlup eden Norveç ekibi Molde, karşılaşmanın uzatma dakikalarında kaydettiği golle rakibini turnuva dışına itti ve Galatasaray'ın bu turdaki rakibi oldu. Play-Off turu ilk maçları 22-23 Ağustos, rövanşları ise 29-30 Ağustos’ta oynanacak.

TUR LINNES'TEN GELDİ

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Molde'ye 113. dakikada turu getiren golü ise Galatasaray'da uzun yıllar forma giymiş ve Sarı-Kırmızılılar'da kaptanlık da yapmış olan Martin Linnes kaydetti.

TORREIRA VE ICARDI 11’E DÖNDÜ

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Galatasaray’da sakatlığını atlatan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ve Arjantinli golcü Mauro Icardi formasına kavuştu. Sezon öncesi hazırlık kampında 5 Temmuz’da oynanan Hull City maçında sakatlanan Lucas Torreira, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Olimpija Ljubljana maçına 11’de başladı. Öte yandan Arjantinli golcü Mauro Icardi de Bakambu’nun yerine ilk 11’de başlayarak, sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu.

ZANIOLO KADRODA YER ALMADI

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Galatasaray’da adı İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile anılan Nicolo Zaniolo, kadroda yer almadı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme turu rövanş karşılaşmasında Zalgiris maçı öncesi kasığında ağrı hisseden 24 yaşındaki oyuncu, sakatlığı sebebiyle de Olimpija Ljubljana maçının kadrosunda bulunmadı.

ZAHA İLK KEZ TARAFTARLA BULUŞTU

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Galatasaray’ın İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’tan yeni transferi Wilfred Zaha, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olurken, ilk kez sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu.

GALATASARAY’IN AVRUPA ARENASI’NDAKİ 306’NCI MAÇI

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Galatasaray, bugüne kadar Avrupa arenasında toplam 305 kez sahne aldı. Bu maçlarda sarı-kırmızlı ekip; 108 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez mağlup oldu. 82 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda toplamda 407 gol atarken, kalesinde ise 450 gol gördü.

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