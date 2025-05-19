SPOR

89
81
60
59
54
50
47
47
46
46
44
44
43
43
39
36
35
23
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı transfer teklifini açıkladı! Bonservisine ne kadar ödenecek?

Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu tüm ülkede büyük bir coşkuyla kutlandı. Galatasaray Yöneticisi Abdullah Kavukcu, Fenerbahçe'ye göndermelerde bulunarak, Osimhen'e yaptıkları resmi teklifi duyurdu.

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı transfer teklifini açıkladı! Bonservisine ne kadar ödenecek?
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yönetici Abdullah Kavukcu, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. Kavukcu, Fenerbahçe'ye göndermelerde bulunarak, "Bu sene çok algılarla uğraştık. "Geliyoruz, geliyoruz" dediler, biz geldik! Bu mutluluk anlatılmaz, yaşanır. 5. yıldızı taktık. Ancak daha yeni başlıyoruz." dedi.

OSIMHEN'E YAPTIKLARI TEKLİF

5475fe1ea170489ebe0af1fed9e3f02c

Abdullah Kavukcu, TV100'e telefonla bağlanıp Osimhen transferi hakkında konuştu. Kavukcu, "Osimhen'e 'Eğer kalmak istiyorsan bonservisini almaya ve ücretini vermeye hazırız' dedik. Türkiye'yi çok seviyor. Ancak hayatın da gerçekliği de var. Sezon sonuna kadar biraz netleşir durum. Kendi kafasında netleştirmesi lazım. Ben inanıyorum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Screenshot_1

Fenerbahçe'ye göndermelerde bulunan Kavukcu, "Fenerbahçe genelde bizim belirlediğimiz futbolculara talip oluyor. Ekibimiz doğru iş yapıyor. İlk önce biz teklif yapıyoruz. Sonra Fenerbahçe gidip teklif yapıyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın elinden aldık gibi bir durum yok. Skriniar olayı da çok net. Birisi sizden 3 milyon fazla verip aldı diye bunu başarı görmemek lazım. Ancak şunu söyleyeyim. Osimhen çok farklı karakter. Osimhen'in Fenerbahçe'yi tercih edeceğini çok sanmıyorum. Fenerbahçe'nin vereceği rakamları da zaten Galatasaray da veriyor. Ben daha ziyade Osimhen'in Avrupa ve Arabistan'dan gelecek teklifleri beklediğini düşünüyorum. Taraftarımız rahat olsun. Osimhen'i tutmak için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz." açıklamasını yaptı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray taraftarı, döner bıçağıyla korku saçtı! G.Saray taraftarı, döner bıçağıyla korku saçtı!
Galatasaray taraftarı, şampiyonluk kutlamasında karada tekneyle gezerek katıldıGalatasaray taraftarı, şampiyonluk kutlamasında karada tekneyle gezerek katıldı
Anahtar Kelimeler:
son dakika haberler galatasaray Victor Osimhen Osimhen Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu? Son noktayı koydu

Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu? Son noktayı koydu

Rıdvan Dilmen'den G.Saray'ın şampiyonluğu sonrası çok konuşulacak iddia!

Rıdvan Dilmen'den G.Saray'ın şampiyonluğu sonrası çok konuşulacak iddia!

Amedspor taraftarı sokak ortasında Galatasaray formasını yaktı! Bir yandan da küfür ettiler...

Amedspor taraftarı sokak ortasında Galatasaray formasını yaktı! Bir yandan da küfür ettiler...

Sırra kadem basmıştı! Son hali gündemde! Görenler tanıyamadı

Sırra kadem basmıştı! Son hali gündemde! Görenler tanıyamadı

Benzin istasyonunda tanımadığı adımdan dakikalarca şiddet gördü! Akılalmaz görüntüler

Benzin istasyonunda tanımadığı adımdan dakikalarca şiddet gördü! Akılalmaz görüntüler

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler! "Tüm dünyaya Türkiye Ligi'ni gösterdim!"

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler! "Tüm dünyaya Türkiye Ligi'ni gösterdim!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.