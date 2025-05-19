Galatasaray, Osimhen'e yaptığı transfer teklifini açıkladı! Bonservisine ne kadar ödenecek?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yönetici Abdullah Kavukcu, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. Kavukcu, Fenerbahçe'ye göndermelerde bulunarak, "Bu sene çok algılarla uğraştık. "Geliyoruz, geliyoruz" dediler, biz geldik! Bu mutluluk anlatılmaz, yaşanır. 5. yıldızı taktık. Ancak daha yeni başlıyoruz." dedi.

OSIMHEN'E YAPTIKLARI TEKLİF

Abdullah Kavukcu, TV100'e telefonla bağlanıp Osimhen transferi hakkında konuştu. Kavukcu, "Osimhen'e 'Eğer kalmak istiyorsan bonservisini almaya ve ücretini vermeye hazırız' dedik. Türkiye'yi çok seviyor. Ancak hayatın da gerçekliği de var. Sezon sonuna kadar biraz netleşir durum. Kendi kafasında netleştirmesi lazım. Ben inanıyorum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Fenerbahçe'ye göndermelerde bulunan Kavukcu, "Fenerbahçe genelde bizim belirlediğimiz futbolculara talip oluyor. Ekibimiz doğru iş yapıyor. İlk önce biz teklif yapıyoruz. Sonra Fenerbahçe gidip teklif yapıyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın elinden aldık gibi bir durum yok. Skriniar olayı da çok net. Birisi sizden 3 milyon fazla verip aldı diye bunu başarı görmemek lazım. Ancak şunu söyleyeyim. Osimhen çok farklı karakter. Osimhen'in Fenerbahçe'yi tercih edeceğini çok sanmıyorum. Fenerbahçe'nin vereceği rakamları da zaten Galatasaray da veriyor. Ben daha ziyade Osimhen'in Avrupa ve Arabistan'dan gelecek teklifleri beklediğini düşünüyorum. Taraftarımız rahat olsun. Osimhen'i tutmak için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz." açıklamasını yaptı.