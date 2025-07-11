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Galatasaray, Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı! Napoli'ye ödenecek para bile belli oldu

Galatasaray, Türk futbol tarihine geçecek transferi bitirmek üzere. Napoli ile uzun süren pazarlıklarda mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, Osimhen transferini duyurmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı! Napoli'ye ödenecek para bile belli oldu
Emre Şen

Galatasaray, tarihi bir transfer için tüm kozlarını oynadı ve mutlu sona ulaştı. Bir süredir Napoli ile ödeme planındaki pürüzler için pazarlık masasında olan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in olaya dahil olmasıyla mutlu sona ulaştı.

GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANDI, TAKIMA KATILMAYACAĞINI SÖYLEDİ!

Galatasaray, Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı! Napoli ye ödenecek para bile belli oldu 1

Dün akşam yapılan pazarlıklara görüntülü şekilde bağlanan Osimhen, Napoli başkanına takıma katılmayacağını ve Napoli'nin kampına bile gelmeyeceğini söyledi. Galatasaray'a gitmek için izin istediğini söyleyen Osimhen, transferi resmen bitirdi.

GALATASARAY ANLAŞMA SAĞLADI

Galatasaray, Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı! Napoli ye ödenecek para bile belli oldu 2

Osimhen'in bu tavrı sonrası Napoli'nin tüm inadı kırıldı ve Galatasaray'ın taksitli ödeme planı kabul edildi. Sarı-kırmızılılar 25 milyon Euro nakit ödeme yapacak. Geriye kalan 50 milyon Euro'luk parayı da 5 yıl içinde taksitle ödeyecek.

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