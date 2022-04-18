Galatasaray oyuncusu Olimpiu Morutan kimdir? Olimpiu Morutan nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray oyuncusu Olimpiu Morutan sosyal medyada gündem oldu. Yeni Malatyaspor ile oynan maç Ryan Babel'in 51'nci, Halil Dervişoğlu'nun ise 53. dakikada attığı gol sonucu Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fakat ünlü futbolcuya maç kadrosunda olmaması tepki çekti. Galatasaray oyuncusu Olimpiu Morutan kimdir? Olimpiu Morutan nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz....

GALATASARAY OYUNCUSU OLİMPİU MORUTAN KİMDİR?

Olimpu Moritan'ın tam adı Olimpiu Vasile Moruțan'dır. Rumen futbolcu 25 Nisan 1999'da Kaloşvar, Romanya'da dünyaya gelmiştir.

OLİMPİU MORUTAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Olimpiu Morutan'ın altyapı kariyeri:

2008-2015 Universitatea Cluj

Olimpiu Morutan'ın profesyonel kariyeri:

2016 Universitatea Cluj

2016-2018 Botoșani

2018-2021 FCSB

2021- Galatasaray

Olimpiu Morutan'ın milli takım kariyeri:

2015-2017 Romanya U-17

2017-2018 Romanya U-19

2017-2021 Romanya U-21

2021– Romanya

