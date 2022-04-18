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Galatasaray oyuncusu Olimpiu Morutan kimdir? Olimpiu Morutan nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

18.04.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray oyuncusu Olimpiu Morutan, Sarı Kırmızılıların, Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın ardından gündem oldu. Ünlü futbolcunun Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta yer almaması sebebiyle teknik direktör Domenec Torrent'e tepki gösterildi. Peki Galatasaray oyuncusu Olimpiu Morutan kimdir? Olimpiu Morutan nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi....

Galatasaray oyuncusu Olimpiu Morutan kimdir? Olimpiu Morutan nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray oyuncusu Olimpiu Morutan sosyal medyada gündem oldu. Yeni Malatyaspor ile oynan maç Ryan Babel'in 51'nci, Halil Dervişoğlu'nun ise 53. dakikada attığı gol sonucu Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fakat ünlü futbolcuya maç kadrosunda olmaması tepki çekti. Galatasaray oyuncusu Olimpiu Morutan kimdir? Olimpiu Morutan nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz....

GALATASARAY OYUNCUSU OLİMPİU MORUTAN KİMDİR?

Olimpu Moritan'ın tam adı Olimpiu Vasile Moruțan'dır. Rumen futbolcu 25 Nisan 1999'da Kaloşvar, Romanya'da dünyaya gelmiştir.

OLİMPİU MORUTAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Olimpiu Morutan'ın altyapı kariyeri:

2008-2015 Universitatea Cluj

Olimpiu Morutan'ın profesyonel kariyeri:

2016 Universitatea Cluj
2016-2018 Botoșani
2018-2021 FCSB
2021- Galatasaray

Olimpiu Morutan'ın milli takım kariyeri:

2015-2017 Romanya U-17
2017-2018 Romanya U-19
2017-2021 Romanya U-21
2021– Romanya

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor Olimpiu Morutan
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