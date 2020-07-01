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Galatasaray, Paidar Demir'i andı

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.07.2020 13:37 | Son Güncelleme

Galatasaray, hem sarı-kırmızılı kulübün hem de Türk voleybolunun unutulmaz isimlerinden Paidar Demir'in vefatının 14. yılı sebebiyle bir anma mesajı yayımladı.

Galatasaray, Paidar Demir'i andı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray ve Türk voleybolunun unutulmaz ismi, büyük kaptan Paidar Demir'i vefatının 14. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" denildi.

Kariyerinde Galatasaray, Eczacıbaşı, Bursa Mako'da forma giyen Paidar Demir, 150 kez milli formayı terletti. Galatasaray ve milli takımda menajerlik de yapan Paidar Demir, 1 Temmuz 2006'da İzmir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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