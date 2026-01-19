SPOR

Galatasaray para bastı! KAP'a resmen açıklandı: İşte Aslan'ın dudak uçuklatan 6 aylık karı!

Galatasaray Sportif A.Ş., finansal raporlarını açıkladı ve camiaya müjdeyi verdi. Sarı-Kırmızılılar, 2025-26 sezonunun ilk 6 aylık döneminde adeta darphane gibi çalıştı! Geçen sezona göre hasılatını yüzde 60 artıran Cimbom, milyarlarca liralık karla rakiplerine ekonomik olarak da gözdağı verdi.

Emre Şen

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre; Galatasaray, 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla sona eren 6 aylık hesap döneminde tarihi bir mali başarıya imza attı.

GELİRLER YÜZDE 60 ARTTI: 9.6 MİLYAR TL!

Galatasaray para bastı! KAP a resmen açıklandı: İşte Aslan ın dudak uçuklatan 6 aylık karı! 1

Sarı-Kırmızılıların hasılatı, bir önceki sezonun (2024-25) aynı dönemine göre tam yüzde 60 oranında artış gösterdi. Kulübün kasasına giren toplam hasılat 9.6 Milyar TL'ye ulaşarak rekor kırdı.

NET KAR 1.4 MİLYAR TL

Galatasaray para bastı! KAP a resmen açıklandı: İşte Aslan ın dudak uçuklatan 6 aylık karı! 2

Yapılan açıklamada mali tablonun kar hanesi de yüzleri güldürdü. Galatasaray'ın bu dönemdeki brüt karı 1.6 Milyar TL olarak gerçekleşirken, net karı ise 1.4 Milyar TL oldu. Bu rakamlar, Galatasaray'ın mali bağımsızlık yolunda attığı dev adımların kanıtı olarak yorumlandı.

Meteoroloji'den birçok ilde sarı kodlu kar alarmı!

Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Fenerbahçe'nin yeni transferine çok sert sözler: Futbol ukalası!

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

Kredi faizi rekor kırdı, mevduatta sert düşüş

