Galatasaray para bastı! KAP'a resmen açıklandı: İşte Aslan'ın dudak uçuklatan 6 aylık karı!

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre; Galatasaray, 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla sona eren 6 aylık hesap döneminde tarihi bir mali başarıya imza attı.

GELİRLER YÜZDE 60 ARTTI: 9.6 MİLYAR TL!

Sarı-Kırmızılıların hasılatı, bir önceki sezonun (2024-25) aynı dönemine göre tam yüzde 60 oranında artış gösterdi. Kulübün kasasına giren toplam hasılat 9.6 Milyar TL'ye ulaşarak rekor kırdı.

NET KAR 1.4 MİLYAR TL

Yapılan açıklamada mali tablonun kar hanesi de yüzleri güldürdü. Galatasaray'ın bu dönemdeki brüt karı 1.6 Milyar TL olarak gerçekleşirken, net karı ise 1.4 Milyar TL oldu. Bu rakamlar, Galatasaray'ın mali bağımsızlık yolunda attığı dev adımların kanıtı olarak yorumlandı.