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Galatasaray Pardubice hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Pardubice maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

19.07.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Pardubice hazırlık maçına saatler kaldı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarına devam eden Galatasaray, oynanan 3 hazırlık maçında 1 galibiyet 2 yenilgi aldı. Son hazırlık maçını 2-0'la geçen Galatasaray, Pardubice karşısında galibiyet peşinde olacak. Peki, Galatasaray Pardubice hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Galatasaray Pardubice hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Pardubice maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Pardubice hazırlık maçı yarın tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Süper Lig'in başlamasına kısa bir zaman kala Galatasaray'da performans çalışmaları sürerken, hazırlık karşılaşmalarıyla da yeni transferler inceleniyor. Peki, Galatasaray Pardubice hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

GALATASARAY PARDUBİCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Pardubice hazırlık maçı için nefesler tutuldu. Galatasaray 19 Temmuz günü saat 19.00'da (bugün) Çek ekibi Pardubice ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele saat Smart Spor HD'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSI

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarına devam eden Galatasaray, oynadığı 3 hazırlık maçından sadece 1 galibiyet alabildi. Galatasaray'ın Sigma Olomouc karşısındaki gollerini Yunus Akgün ve Gomis atarken, Yunus Akgün'ün performansı dikkat çekti.

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