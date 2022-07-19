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Galatasaray Pardubice hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Pardubice maçı canlı izle bilgisi!

19.07.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Pardubice hazırlık maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Futbolseverler maça saatler kala internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Galatasaray Pardubice hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Pardubice maçı canlı izle bilgisi...

Galatasaray Pardubice hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Pardubice maçı canlı izle bilgisi!

Galatasaray Pardubice hazırlık maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'in başlamasına kısa bir zaman kala sarı kırmızılılarda performans çalışmaları sürerken, hazırlık karşılaşmalarıyla da yeni transferler inceleniyor. Peki, Galatasaray Pardubice hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Pardubice maçı canlı izle bilgisi ve detaylar haberimizde...

GALATASARAY PARDUBİCE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Pardubice hazırlık maçı için nefesler tutuldu. Galatasaray 19 Temmuz günü saat 19.00'da (bugün) Çek ekibi Pardubice ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele saat Smart Spor HD'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSI

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarına devam eden Galatasaray, oynadığı 3 hazırlık maçından sadece 1 galibiyet alabildi. Galatasaray'ın Sigma Olomouc karşısındaki gollerini Yunus Akgün ve Gomis atarken, Yunus Akgün'ün performansı dikkat çekti.

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