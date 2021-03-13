Galatasaray, Patrick Van Aanholt'ın peşinde

Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transferleri için sezon sonunu beklemeden harekata başladı. Sarı-kırmızılıların transfer listesinin başında, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen sol bek Patrick Van Aanholt bulunuyor.

GALATASARAY'DAN 2 YILLIK TEKLİF

Sarı-Kırmızılılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için 2 yıllık teklif yaptı. Cimbom, ilk yıl için 1 milyon 250 bin Euro net, 500 bin euro başarı bonusu teklif etti. Galatasaray, Hollandalı yıldız için ikinci yıl ise 1.5 milyon Euro net ve başarı bonusu önerdi.

LONDRA DEVİNDE DE FORMA GİYDİ

Sarı-Kırmızılı kulübün teklifini değerlendirmeye alan Crystal Palace'ın vereceği cevap bekleniyor. PSV Eindhoven altyapısından yetişen 30 yaşındaki Van Aanholt, Chelsea, Newcastle ve Leicester gibi takımlarda da forma giydi.

GÜÇLÜ FİZİĞİ VE TEKNİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

30 yaşındaki Patrick Van Aanholt, güçlü fiziği ve tekniğiyle dikkat çekiyor. Van Aanholt bu sezon 17 maçta 2 asist üretti.

