SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, Patrick Van Aanholt'ın peşinde

Galatasaray, Patrick Van Aanholt'ın peşinde

13.03.2021 23:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Galatasaray, Patrick Van Aanholt'ın peşinde

Galatasaray önümüzdeki sezon için transfer harekatına başladı. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesini oluşturuyor. Listenin başındaki isimlerden biri İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen sol bek oyuncusu Patrick Van Aanholt. Aslan, yıldız futbolcuya ilk yıl için 1 milyon 250 bin euro net ücret, 500 bin euro bonus, ikinci yıl için de 1.5 milyon euro net ücret ve başarı bonusu önerdi.

Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transferleri için sezon sonunu beklemeden harekata başladı. Sarı-kırmızılıların transfer listesinin başında, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen sol bek Patrick Van Aanholt bulunuyor.

GALATASARAY'DAN 2 YILLIK TEKLİF

Sarı-Kırmızılılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için 2 yıllık teklif yaptı. Cimbom, ilk yıl için 1 milyon 250 bin Euro net, 500 bin euro başarı bonusu teklif etti. Galatasaray, Hollandalı yıldız için ikinci yıl ise 1.5 milyon Euro net ve başarı bonusu önerdi.

LONDRA DEVİNDE DE FORMA GİYDİ

Sarı-Kırmızılı kulübün teklifini değerlendirmeye alan Crystal Palace'ın vereceği cevap bekleniyor. PSV Eindhoven altyapısından yetişen 30 yaşındaki Van Aanholt, Chelsea, Newcastle ve Leicester gibi takımlarda da forma giydi.

GÜÇLÜ FİZİĞİ VE TEKNİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

30 yaşındaki Patrick Van Aanholt, güçlü fiziği ve tekniğiyle dikkat çekiyor. Van Aanholt bu sezon 17 maçta 2 asist üretti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok sayıda il tehlikede! 'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim durabilir'Çok sayıda il tehlikede! 'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim durabilir'
Galatasaray çok büyük takımGalatasaray çok büyük takım
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 15 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 15 bini aştı

Sezon sonunda F.Bahçe'ye geri dönüyor

Sezon sonunda F.Bahçe'ye geri dönüyor

G.Saray 3 puanı 3 golle aldı

G.Saray 3 puanı 3 golle aldı

Fatih Terim, Belhanda hakkında ilk kez konuştu!

Fatih Terim, Belhanda hakkında ilk kez konuştu!

Galatasaray'da 477 gün sonra ilk!

Galatasaray'da 477 gün sonra ilk!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

F.Bahçe'den transfer bombası!

F.Bahçe'den transfer bombası!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türk spor medyasının acı kaybı

Türk spor medyasının acı kaybı

Dünya yıldızı Lionel Messi yıkıldı

Dünya yıldızı Lionel Messi yıkıldı

Belhanda'ya olay sözler: Soyguncu, sahtekar, küstah!

Belhanda'ya olay sözler: Soyguncu, sahtekar, küstah!

Diğer Haberler

Galatasaray, Patrick Van Aanholt'ın peşinde

G.Saray'dan transfer bombası

Fatih Terim: Galatasaray efsanesi Fatih Terim'i gönderdi

Galatasaray efsanesi Fatih Terim'i gönderdi

Henry Onyekuru: Bu galibiyet hak ettik

Bu galibiyet hak ettik

Lennon: Galatasaray çok büyük takım

Galatasaray çok büyük takım

Radamel Falcao bu sezon kaç gol attı? İşte Falcao'nun karnesi

Radamel Falcao bu sezon kaç gol attı?

ÖZET | Kayserispor 0-3 Galatasaray

G.Saray 3 puanı 3 golle aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.