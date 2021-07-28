Galatasaray, Patrick van Aanholt'u resmen açıkladı

Galatasaray, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt transferini açıkladı. İşte KAP açıklaması. "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır."

İngiltere'de Chelsea, Newcastle, Leicester, Wigan, Sunderland ve son olarak Crystal Palace takımlarının formalarını giyen Patrick van Aanholt, Galatasaray'ın yeni sol beki oldu.

"BEN ASLANIM"

Kişisel sosyal medya hesabından "Ben bir aslanım" şeklinde paylaşım yapan Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt, imzanın ardından da kulüp televizyonuna konuştu.

Hollandalı futbolcu "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Galatasaray taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Babel ve Yedlin'i tanıyorum. Fatih Terim de tanınmış bir teknik direktör. Onunla birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.



