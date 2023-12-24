Galatasaray paylaşımlarıyla taraftarını derbi havasına sokmaya başladı! Kerem Aktürkoğlu'ndan antrenmanda müthiş gol

Süper Lig'in 18'nci haftasında Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala iki ekipten de ardı ardına paylaşımlar gelmeye devam ediyor.
Son olarak Sarı-Kırmızılılar'dan derbi öncesi bir paylaşım gelirken, Kerem Aktürkoğlu'nun video sonunda attığı şık frikik golü dikkatlerden kaçmadı.
Yapılan bu paylaşım sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
#BugünGünlerdenGALATASARAY ????— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 24, 2023
???? Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu
????️ 18. Hafta
⚽ Fenerbahçe
???? 24.12.2023
⏰ 19.00
????️ Ülker Stadyumu
???? #FBvGS pic.twitter.com/n8INAlayQm