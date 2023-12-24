Galatasaray paylaşımlarıyla taraftarını derbi havasına sokmaya başladı! Kerem Aktürkoğlu'ndan antrenmanda müthiş gol

Süper Lig'in 18'nci haftasında Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala iki ekipten de ardı ardına paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

KEREM'DEN MÜTHİŞ GOL

Son olarak Sarı-Kırmızılılar'dan derbi öncesi bir paylaşım gelirken, Kerem Aktürkoğlu'nun video sonunda attığı şık frikik golü dikkatlerden kaçmadı.

Yapılan bu paylaşım sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

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