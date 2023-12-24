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  4. Galatasaray paylaşımlarıyla taraftarını derbi havasına sokmaya başladı! Kerem Aktürkoğlu'ndan antrenmanda müthiş gol

Galatasaray paylaşımlarıyla taraftarını derbi havasına sokmaya başladı! Kerem Aktürkoğlu'ndan antrenmanda müthiş gol

24.12.2023 10:48 | Son Güncelleme:
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Ligin 18. hafta mücadelesinde deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray mücadele öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 18'nci haftasında Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala iki ekipten de ardı ardına paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

KEREM'DEN MÜTHİŞ GOL

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Son olarak Sarı-Kırmızılılar'dan derbi öncesi bir paylaşım gelirken, Kerem Aktürkoğlu'nun video sonunda attığı şık frikik golü dikkatlerden kaçmadı.

Yapılan bu paylaşım sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

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