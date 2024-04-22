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Galatasaray Pendikspor virajını da 3 puanla döndü! Sarı-Kırmızılılar rekor üstüne rekor kırarak tarihe geçti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.04.2024 07:56
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Süper Lig'de heyecan 33. hafta karşılaşmaları ile sürerken şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray Pendikspor'u da 4-1 mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-Kırmızılılar bu galibiyetle bir rekora daha imza attı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta mücadelsinde Pendikspor ile karşılaşan Galatasaray mücadeleden 4-1'lik skorla ayrılarak haftayı 3 puanla kapatttı.

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Mauro Icardi, 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 77. dakikada Dries Mertens ve 90+6. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Pendikspor'un tek golü ise 85. dakikada Alpaslan Öztürk'ten geldi.

REKORUNU TEKRARLADI

GALATASARAY---PENDIKSPOR-(EK-FOTOGRAFLAR_43154 (7)

Galatasaray, Pendikspor mağlup ederek Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste kazanma rekorunu tekrarladı. Sarı kırmızılılar, geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan rekoru kırmıştı.

21 MAÇTIR MAĞLUP OLMADI

GALATASARAY---PENDIKSPOR-(EK-FOTOGRAFLAR_43154 (16)

Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Ayrıca evinde bu sezon 17'de 17 yaptı.

Galatasaray ayrıca, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı.

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