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Galatasaray Perulu stoper Luis Abram'ın peşinde

27.05.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Velez Sarsfield'dan ayrılacak Perulu stoper Luis Abram için Galatasaray iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray Perulu stoper Luis Abram'ın peşinde

Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımlar transfer çalışmalarına başladı. İç transferde Brezilyalı stoper Marcao'nun sözleşmesini uzatan Galatasaray için Peru basınından transfer iddiası ortaya atıldı.

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Peru'da yayın yapan AmericaTV'de yer alan habere göre Arjantinli gazeteci Lorena Gago, Velez Sarsfield ile sözleşmesi bitecek Luis Abram'ın taliplerinden söz etti.

La Liga'dan Valencia ve Celta Vigo'nun oyuncuyla ilgilendiği belirtilirken bir diğer adayın Galatasaray olduğu vurgulandı. 2018'in Ocak ayında katıldığı Velez'de kontratını tamamlayan 25 yaşındaki stoperin haziran ayında kesin olarak takımdan ayrılması bekleniyor. Oyuncuyu transfer eden kulüp bonservis ödemeyecek.

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Bugüne kadar Peru Milli Takım formasını da 20 kez giyen sol ayaklı stoper Luis Abram, sol bekte de görev yapabiliyor.

(NTV SPOR)


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