Galatasaray peşindeydi, Rangers kararını verdi! Rıdvan Yılmaz'dan Sarı-Kırmızılılar'a kötü haber

Geride bıraktığımız ara transfer döneminde Galatasaray'a geleceği konuşulan Rıdvan Yılmaz için yeni gelişmeler yaşanıyor. Daha fazla süre alabilmek adına Sarı-Kırmızılılar'a gelmeye sıcak bakan milli futbolcu geçtiğimiz günlerde Macaristan ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak aday kadrodan çıkarılmıştı.

ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

TFF'den yapılan açıklamada; "Avusturya ile 26 Mart Salı günü özel maçta karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Savunma oyuncumuz Rıdvan Yılmaz, Macaristan ile dün oynanan karşılaşmada sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

RANGERS'TAN RIDVAN YILMAZ KARARI

Sezonun ilk yarısında çoğunlukla takımın diğer sol beki Barisic’in arkasında yedek kalan oyuncu, son aylarda ise formayı kaptı. Devre arasında Galatasaray’ın da içlerinde olduğu bazı kulüplerle ismi anılan Rıdvan Yılmaz’ı İskoç ekibi önümüzdeki transfer döneminde de göndermeyi düşünmüyor. Barisic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Rangers’ın, Rıdvan’ı takımda tutacağı öğrenildi.





