SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray peşindeydi, Rangers kararını verdi! Rıdvan Yılmaz'dan Sarı-Kırmızılılar'a kötü haber

Galatasaray peşindeydi, Rangers kararını verdi! Rıdvan Yılmaz'dan Sarı-Kırmızılılar'a kötü haber

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.03.2024 13:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak takımında kalan Rıdvan Yılmaz, milli takımın Macaristan ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak aday kadrodan çıkarılmıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonunda kadrosuna katmak istediği isim için Rangers'tan beklenmedik bir hamle geldi. İşte detaylar...

Rıdvan Yılmaz

Rıdvan Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Rangers FC
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Geride bıraktığımız ara transfer döneminde Galatasaray'a geleceği konuşulan Rıdvan Yılmaz için yeni gelişmeler yaşanıyor. Daha fazla süre alabilmek adına Sarı-Kırmızılılar'a gelmeye sıcak bakan milli futbolcu geçtiğimiz günlerde Macaristan ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak aday kadrodan çıkarılmıştı.

ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

a-milli-takim-da-sakatlik-ridvan-yilmaz-aday-kadrodan-cikarildi

TFF'den yapılan açıklamada; "Avusturya ile 26 Mart Salı günü özel maçta karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Savunma oyuncumuz Rıdvan Yılmaz, Macaristan ile dün oynanan karşılaşmada sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

RANGERS'TAN RIDVAN YILMAZ KARARI

GettyImages-1242348539

Sezonun ilk yarısında çoğunlukla takımın diğer sol beki Barisic’in arkasında yedek kalan oyuncu, son aylarda ise formayı kaptı. Devre arasında Galatasaray’ın da içlerinde olduğu bazı kulüplerle ismi anılan Rıdvan Yılmaz’ı İskoç ekibi önümüzdeki transfer döneminde de göndermeyi düşünmüyor. Barisic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Rangers’ın, Rıdvan’ı takımda tutacağı öğrenildi.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsmail Kartal ligden çekilme konusunda ilk kez konuştu!İsmail Kartal ligden çekilme konusunda ilk kez konuştu!
Yıldız isim İsmail Kartal'ı bin pişman etti!Yıldız isim İsmail Kartal'ı bin pişman etti!
Dünyanın en ateşli taraftarlarını açıkladılar! Süper Lig'den sadece 1 takım varDünyanın en ateşli taraftarlarını açıkladılar! Süper Lig'den sadece 1 takım var
Anahtar Kelimeler:
transfer Rıdvan Yılmaz son dakika galatasaray aday hazırlık maçı transfer dönemi de bıraktı maçın yapılan açıklama
En Çok Okunan Haberler
Sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı! Eski sevgilisine özenmiş

Sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı! Eski sevgilisine özenmiş

Emeklilerin hayallerini yıkacak açıklama!

Emeklilerin hayallerini yıkacak açıklama!

Dünyanın en ateşli taraftarlarını açıkladılar! Süper Lig'den sadece 1 takım var

Dünyanın en ateşli taraftarlarını açıkladılar! Süper Lig'den sadece 1 takım var

İsmail Kartal ligden çekilme konusunda ilk kez konuştu!

İsmail Kartal ligden çekilme konusunda ilk kez konuştu!

Yıldız isim İsmail Kartal'ı bin pişman etti!

Yıldız isim İsmail Kartal'ı bin pişman etti!

Süper Lig ekibinin başkanı bisikletliye çarptı! O kişi hayatını kaybetti

Süper Lig ekibinin başkanı bisikletliye çarptı! O kişi hayatını kaybetti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.