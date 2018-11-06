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Galatasaray, PFDK sevklerinin ardından açıklama yaptı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.11.2018 19:31 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğinin, başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, antrenör Hasan Şaş, futbolcular Badou Ndiaye, Ryan Donk, Garry Rodrigues ve Mariano Filho ile bazı kulüp personelini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etmesine tepki gösterdi.

Galatasaray, PFDK sevklerinin ardından açıklama yaptı!

Galatasaray, disiplin sevklerinin ardından resmi sitesinden bir açıklama yaptı ve TFF Hukuk Müşavirliği'nin verdiği karara tepki gösterdi.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI...

"PFDK'ye sevk edilen isimler ve sevkin zamanlaması, hiçbir iyi niyet yaklaşımı ile bağdaştırılamaz.

Şampiyonlar Ligi'nde, Türk Bayrağı'nı temsil eden Galatasaray, hayati bir maça çıkmadan 5 saat önce, maksadı anlaşılamayan bu açıklama ile karşı karşıya kalmıştır.

TFF'nin sevk kararı, sonucu düşünülmeden atılmış, hesapsız bir adımdır.

Bu sevkler ile;

Şampiyonlar Ligi maçına saatler kala, ülke menfaatleri hiçe sayılmıştır!

Ateşi yakıp içine dinamit atan ile, söndürmeye çalışan farkı gözetilmemiştir.

TFF ve kurulları'na ait güven sorgulaması, onarılamaz bir yara daha almıştır.

Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve futbolcuların maruz kaldıkları tahrik ve taciz hiçe sayılmıştır.

Rakibin de türlü hatalarını örneklediği, kamuoyunun "maçı katletti" derecesinde tepki verdiği hakem Fırat Aydınus ve V.A.R. hakemleri, TFF tarafından aklanmaya çalışılmıştır.

Sorunsuz maçta sahayı yönetemeyen, hatalarıyla herkesi çileden çıkaran, niyeti ve maksadı "gizli hedefi var mı?" diye sorduran hakem, baş sorumlusu olduğu olaylardan uzak tutulmuştur.

Büyük Galatasaray camiasına karşı tek bir hakem ile tetikçilik yapılmadığının farkındayız.

Galatasaray'ın yapıcı ve samimi tavrını sahada görmezden gelenler, aynı hatayı, sevk kararlarında da tekrarlamıştır.

TFF ve kurulları hangi hesabın peşinde olduklarını açıklamalıdırlar.

Galatasaray Camiası, niyet okuyarak tepki oluşturmaz.

Ancak, Galatasaray'ın sabrını test etmek de kimsenin haddine değildir.

Teknik Direktörümüz Fatih Terim ile Galatasaray arması bir araya geldiğinde, dünya futbolunun saygısı, sadece renklerimize değil, aynı zamanda Türk Futboluna, Türkiye'yedir.

Eli Kalbinde yaşayan Camiamız, kendi büyüklüğü içinde her sorunu aşar.

Elini vicdanıyla buluşturamayanlar ise, tarih sayfalarında yok olmaya mahkumdur!

TFF'nin hem yönetimi hem de bütün kurullarıyla, bir an önce adalet ceketini giymesini bekliyoruz.

Bu sevk kararları, büyük Galatasaray Camiası'na zarar vermek yerine, tüm unsurlarıyla kenetlenmesini sağlamıştır.

Yüreği, duası, emeği, alın teri ile kenetlenmiş milyonlarca Galatasaraylı, ne zaman kükreyeceğini bilen birer aslandır!"

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray pfdk tff

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
ulan utanmadan hakem diyosunuz bu bitik feneri yenemiyosunuz bu maçta hakemlik ne var yazıklar olsun sizin gibi insanlara
siz avrupa maçına cıkıcaksanız diye herseyi örtpas edicez öylemi.. işiniz cirkeflik sizin feto takımı
TFF İSTİFA!
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