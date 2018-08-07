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Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.08.2018 16:10 | Son Güncelleme

Süper Kupa'yı Akhisarspor'a kaptıran Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi. Galatasaray, Süper Kupa maçında yaşanan 'saha olayları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.08.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AKHİSARSPOR TFF Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.

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Galatasaray Süper Lig'e iyi başlıyorGalatasaray Süper Lig'e iyi başlıyor
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pfdk Galatasaray

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