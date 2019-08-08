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Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.08.2019 17:26 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Galatasaray, Akhisarspor'la oynanan Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Kulübü, Akhisarspor'la oynanan Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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Galatasaray pfdk akhisarspor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
daha lig başlamadan gs ın üstüne oynuyorsunuz.
yine başladı
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