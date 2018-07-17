SPOR

Galatasaray, PSG'de oynayan Yacine Adli'nin peşinde

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.07.2018 07:53 | Son Güncelleme

21 yaşındaki Onyekuru'yu alarak herkesi ters köşe yapan tecrübeli hoca Fatih Terim, bu kez de PSG'den Yacine Adli için nabız yokladığı bildirildi.

Galatasaray, PSG'de oynayan Yacine Adli'nin peşinde

Hızlı, dinamik bir takım için yaş ortalamasını düşürmek isteyen teknik direktör Fatih Terim genç yetenekleri toplamaya devam ediyor. Deneyimli çalıştırıcı, Griezman'ın varisi olarak gösterilen ve PSG'nin B takımında forma giyen 2000 doğumlu Adli için sportif direktör Antero Henrique'yi aradığı bildirildi.

HEYET YOLLAYACAK

Antero'dan 'box to box' oynayabilen genç yıldızı isteyen Terim, "Thomas'ın (Tuchel) ona takımda yer bulması zor ama ben ona sürekli forma verebilirim... O tarz bir oyuncuya ihtiyacım var. 3 kulvarda 50'den fazla maç oynayacağız. Kiralamayı düşünürseniz, görüşmek için bir heyeti Paris'e göndermeyi düşünüyorum" sözlerini kullandı. Antero, bu teklifi düşüneceğini, Tuchel'le de oyuncunun kiralanması için müzakere edeceği sözünü verdi.

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

Yüksek teknik, mükemmel kondisyon, mücadele ruhu, kararlılık, bitmek tükenmek bilmeyen enerji ve zeka yani mantalite... Oyunun iki yönünde de varlık gösterebilen ve Fransa Milli Takımı'nın tüm yaş gruplarında forma giyen Yacine Adli, 35 milli maçta 13 gol kaydetmeyi başardı. Bir kez de PSG forması giyme şansı yakaladı. (TAKVİM)

307


PARTNERSöylediklerinize gülüp geçiyorumSöylediklerinize gülüp geçiyorum
Galatasaray Tolga Ciğerci'ye 'Kulüp bul' dedi!Galatasaray Tolga Ciğerci'ye 'Kulüp bul' dedi!
Gomis'ten 15 Temmuz paylaşımı!Gomis'ten 15 Temmuz paylaşımı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig psg Onyekuru Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Yekta Kurtuluş'tan Mustafa Ceceli'ye: İnsan müsveddesi

Yekta Kurtuluş'tan Mustafa Ceceli'ye: İnsan müsveddesi

G.Saray'a transferde büyük şok!

G.Saray'a transferde büyük şok!

Cristiano Ronaldo resmen Juventus'ta

Cristiano Ronaldo resmen Juventus'ta

G.Saray'ın eski yıldızı Arabistan'a gitti

G.Saray'ın eski yıldızı Arabistan'a gitti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray, PSG'de oynayan Yacine Adli'nin peşinde

Galatasaray, PSG'de oynayan Yacine Adli'nin peşinde

Galatasaray Tolga Ciğerci'ye 'Kulüp bul' dedi!

Galatasaray Tolga Ciğerci'ye 'Kulüp bul' dedi!

Gomis'ten 15 Temmuz paylaşımı!

Gomis'ten 15 Temmuz paylaşımı!

Galatasaray'ın kalecileri İsmail Çipe, Boran Güngör ve Berk Balaban'dan açıklamalar!

Galatasaray'ın kalecileri İsmail Çipe, Boran Güngör ve Berk Balaban'dan açıklamalar!

Fatih Terim'den Kebapçı Selahattin açıklaması

Fatih Terim'den Kebapçı Selahattin açıklaması

Yasin Öztekin: Uğur Karakullukçu'yu tehdit etmedim!

Yasin Öztekin: Uğur Karakullukçu'yu tehdit etmedim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.