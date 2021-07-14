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Galatasaray, Rachid Ghezzal ile anlaştı iddiası

14.07.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta geçen sezonu kiralık olarak geçiren Rachid Ghezzal'ın, Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Galatasaray, Rachid Ghezzal ile anlaştı iddiası

Beşiktaş'ta geçen yıl şampiyonluk yaşayan ve transferi döneminin gözde ismi halinde gelen Ghezzal'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray'ın yarışta olduğu bilinen bu transferde flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

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A Spor'un canlı yayınına katılan gazeteci Özgür Sancar, "Galatasaray ve Ghezzal dün akşam anlaşmaya vardı. Kulüplerin arasındaki görüşme devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli, İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimi ile görüşme gerçekleştirmişti.

Anoir Fazuli yapılan toplantının ardından "Beşiktaşlı yöneticilerle Ghezzal'ın geleceğini konuştuk. Teklif ettikleri rakamları söylemem etik olmaz. Ancak olumsuz bir durum yok. Ben, anlaşacağımızı umuyorum" şeklinde açıklama yapmıştı.

Ghezzal, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 35 maça çıkıp 8 gol ve 18 asistlik performans sergileyerek takımın çifte şampiyonluğuna direkt etki etmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bunlarda dünyada oyuncu kalmamış sanki kopya çekiyorlar bjk den
GS boyle kiymetli transferler yapmayali iki yil oluyor..GS'in transfer kriterleri vefa, GS lilik duygusu vb cagdas futbola uygun olmayan duygusal seyler. Hicbir ortasi gol olmayan kenar topculariyla neden sozlesme yeniledigini anlayamadigimiz GS Ghezzal gibi efektif oynayan gencleri almaz.

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