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Galatasaray, Rafael Leao transferinde Fenerbahçe'yi solladı!

Yaz transfer döneminde Süper Lig devlerinin radarına giren Rafael Leao için sıcak saatler yaşanıyor. İtalyan basını, Portekizli yıldızın transferinde kulüplerden birinin vites artırarak öne geçtiğini duyurdu.

Galatasaray, Rafael Leao transferinde Fenerbahçe'yi solladı!
Emre Şen
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao için Süper Lig devleri arasındaki yarış kızıştı. Adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü yıldızın geleceğine dair İtalya'dan gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY'DAN MAAŞ HAMLESİ

Galatasaray, Rafael Leao transferinde Fenerbahçe yi solladı! 1

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre; sarı-kırmızılı yönetim, son saatlerde Rafael Leao transferini bitirmek adına baskısını iyice artırdı. Kulüpler arasındaki görüşmeler henüz tam anlamıyla netleşmemiş olsa da Galatasaray'ın bu transfer yarışında Fenerbahçe'nin önüne geçtiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı idarecilerin, Portekizli yıldızı ikna etmek amacıyla astronomik bir maaş teklifi hazırlığında olduğu öne sürüldü.

İTALYA'DAKİ PERFORMANSI

Galatasaray, Rafael Leao transferinde Fenerbahçe yi solladı! 2

Milan formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken yetenekli oyuncu, 2025/26 sezonunda İtalyan temsilcisiyle tüm kulvarlarda toplam 31 resmi maçta sahaya çıktı. Yıldız futbolcu, bu mücadelelerde takımına 10 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray Rafael Leao
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