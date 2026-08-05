Galatasaray, Rafael Leao transferinde Fenerbahçe'yi solladı!

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao için Süper Lig devleri arasındaki yarış kızıştı. Adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü yıldızın geleceğine dair İtalya'dan gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY'DAN MAAŞ HAMLESİ

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre; sarı-kırmızılı yönetim, son saatlerde Rafael Leao transferini bitirmek adına baskısını iyice artırdı. Kulüpler arasındaki görüşmeler henüz tam anlamıyla netleşmemiş olsa da Galatasaray'ın bu transfer yarışında Fenerbahçe'nin önüne geçtiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı idarecilerin, Portekizli yıldızı ikna etmek amacıyla astronomik bir maaş teklifi hazırlığında olduğu öne sürüldü.

İTALYA'DAKİ PERFORMANSI

Milan formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken yetenekli oyuncu, 2025/26 sezonunda İtalyan temsilcisiyle tüm kulvarlarda toplam 31 resmi maçta sahaya çıktı. Yıldız futbolcu, bu mücadelelerde takımına 10 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.